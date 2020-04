സന്നദ്ധരായി ഗവേഷകരും; യുകെയിൽ തിങ്കൾ മുതൽ 1000 പേരിൽ മരുന്നു പരീക്ഷണം

ഓക്സ്ഫഡ്∙ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ യുകെയിലെ മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന് സന്നദ്ധരായി രണ്ടു ഗവേഷകർ. ഓക്സ്ഫഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരായ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് എലീസ ഗ്രനാറ്റോയും അർബുദ ഗവേഷകനായ എഡ്വേർഡ് ഒ നീലുമാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു രംഗത്തുവന്നത്. ഓക്സ്ഫഡ് വാക്സിൻ സംഘമാണ് പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ആദ്യ ഡോസ് ഇവരിൽ കുത്തിവച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച ആറു പേർക്കൂടി പരീക്ഷണത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച 1000ലധികം പേർക്ക് മരുന്നു പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഓക്സ്ഫഡ് സംഘം.

32–ാം പിറന്നാൾ ദിനത്തിലാണ് ഗ്രനാറ്റോ വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങിയത്. ‘ഞാൻ വൈറസിനെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് പ്രയോജനരഹിതമായതായി തോന്നുന്നു, അതിനാൽ മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന് സ്വയം സന്നദ്ധമാകുകയായിരുന്നു’ – ഗ്രനാറ്റോ രാജ്യാന്തര മാധ്യമമായ ബിബിസിയോടു പറഞ്ഞു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ മറികടക്കുകയാണ് ശരിയായ കാര്യമെന്ന് ഒ നീലും പറയുന്നു.

വാക്സിൻ വിജയകരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മരുന്നു ഗവേഷണ സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന പ്രഫസർ സാറ ഗിൽബർട്ട് പറഞ്ഞു. വ്യാപക അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷണം ഉടൻ തുടങ്ങും. ഓക്സ്ഫഡ്, സതാംപ്ടൺ, ലണ്ടൻ, ബ്രിസ്റ്റോൾ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽനിന്ന് 1,102 പേരെ മരുന്നു പരീക്ഷണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കും.



രണ്ട് വാക്സിനുകളാണ് ഇവരിൽ പരീക്ഷിക്കുക. കോവിഡ്–19ന്റെയും മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന്റെയും വാക്സിനുകളാണ് നൽകുക.

