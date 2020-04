കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് ഖബറടക്കും

കോഴിക്കോട്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മഞ്ചേരി സ്വദേശി 4 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഒന്നര മണിക്കൂറിനകം കണ്ണംപറമ്പ് ഖബറിസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കും. കുഞ്ഞിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശികൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിഞ്ഞ 21ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച കുഞ്ഞ് അന്നു മുതൽ വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ന്യൂമോണിയ ബാധയെ തുടർന്ന് ആദ്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഹൃദ്രോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായി. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് അതിരാവിലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.



ജന്മനാ ഹൃദ്രോഗിയായ കുഞ്ഞിനു രോഗം പിടിപെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതുവരെ അറിയാനായിട്ടില്ല. കുഞ്ഞിന്റെ ബന്ധുവിനു കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു വെങ്കിലും അവർ കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.



ഇന്നു രാവിലെ കലക്ടർ സാംബശിവറാവു കണ്ണംപറമ്പ് ജുമാഅത്ത് പള്ളി കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എ.പി. അഹമ്മദ് കോയ ഹാജി, സെക്രട്ടറി എം.പി.സക്കീർ ഹുസൈൻ മുഖദാർ എന്നിവരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു ഖബറടക്കാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുകയായിരുന്നു.

കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുമായി പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ആശയവിനിമയം നടത്തി. തുടർന്ന് ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് വിവരം കലക്ടറെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഖബറടക്കത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ ഡോ. ആർ.എസ്. ഗോപകുമാർ കണ്ണംപറമ്പിലെത്തി കബറിടത്തിന്റെ നീളം, വീതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർദേശം നൽകി. 5 അടി നീളത്തിലും 10 അടി താഴ്ചയിലുമാണ് കുഴി എടുക്കുന്നത്. എം.പി.സിദ്ദിഖ്, എം.പി.അബ്ദു എന്നിവരാണ് കബർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒന്നര മണിക്കൂറിനകം മതിയായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലോടെയാണ് കബറടക്കം നടത്തുക.

English Summary : Funeral of 4 year old child who died while in covid treatment in Kozhikode