സമൂഹവ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, രോഗ പ്രതിരോധത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിൽ: കേന്ദ്രമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ സമൂഹവ്യാപന അവസ്ഥയിൽനിന്ന് (സ്റ്റേജ് 3) ഇന്ത്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ഹർഷ വർധൻ. നോവൽ കൊറേണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെക്കാളും പലകാര്യങ്ങളിലും മികച്ചരീതിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർഷ വർധന്‍ അറിയിച്ചു.

‘രാജ്യത്ത് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നുവരെ 5.5 ലക്ഷം പരിശോധനകൾ നടത്തി. വ്യാപക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ അത്രകണ്ട് വർധിച്ചില്ല. ഓരോ ദിവസവുമുണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ നോക്കുമ്പോൾ 4 ശതമാനത്തിലധികം വർധന കാണുന്നില്ല. സമൂഹവ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഭീതിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രോഗി ആരോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു, ക്ലസ്റ്ററുകൾ, ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ കണ്ടെത്തി’ – ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, മോശം ടെസ്റ്റിങ് കിറ്റുകൾ ആ രാജ്യത്തേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. അതിനു പണം ഇതുവരെ കൈമാറിയിട്ടില്ല. ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇവ വാങ്ങിയത്.

‘ജനുവരി 8നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യ യോഗം നടത്തിയത്. ഇന്ന്, മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കോവിഡിനെതിരെ പോരാടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മികവു പുലർത്തി നിൽക്കുന്നു. 3 ശതമാനമാണ് മരണനിരക്ക്. ഇതു കുറവാണ്. രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ രോഗമുക്തി നിരക്ക് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതാണ്. രാജ്യത്ത് വൈറസ് എവിടെയൊക്കെ സജീവമാണോ അവയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഹോട്സ്പോട്ടുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന കൃത്യമായ ധാരണയും രാജ്യത്തിനുണ്ട്. രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മികച്ച സ്ഥിതിയിലാണ്.’ ലോക്ഡൗൺ വൈറസിന്റെ വ്യാപനത്തെ കാര്യമായി പ്രതിരോധിച്ചെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

