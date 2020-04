ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലെ തർക്കപ്രദേശത്ത് പാലം തുറന്ന് ഇന്ത്യ; അതിവേഗം സേനാനീക്കം‌

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിലേക്ക് ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും കടന്നുചെല്ലുക ലക്ഷ്യമിട്ടു പാലം നിർമിച്ച് ഇന്ത്യ. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ചൈന അവകാശവാദമുന്നയിക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് 40 ടൺ വരെ ഭാരം താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള പാലം ഇന്ത്യ നിർമിച്ചത്. അതിർത്തി വഴിയുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം 2018ലേതിനേക്കാൾ 2019ല്‍ 50 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ തർക്കം തുടരുന്ന സ്ഥലത്താണ് സൈനിക നീക്കത്തിനു സഹായമാകുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ത്യ പാലം നിര്‍മിച്ചത് എന്നതു ശ്രദ്ധേയം. പുതിയ പാലവും മികച്ച റോ‍ഡുകളും മേഖലയിൽ സൈന്യത്തെ തടസ്സമില്ലാതെ വിന്യസിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഡൽ‌ഹി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ നിതിൻ ഗോഖലെ വ്യക്തമാക്കി. ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ഇന്ത്യ തടയുകയാണെന്ന് ചൈന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് തര്‍ക്ക മേഖലയില്‍ ഇന്ത്യ പാലം തുറന്നത്.

ദോക‍്‍ലായില്‍ 2017ൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ അതേ മേഖലയിലാണു പാലമുള്ളത്. 1962ലെ ഏറ്റുമുട്ടലിനു ശേഷം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ തർക്കമായിരുന്നു 2017 ൽ ദോക്‌ലായിൽ ഉണ്ടായത്. പാലം നിർമാണത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം തയാറായിട്ടില്ല. 3488 കിലോമീറ്ററിൽ അധികം വരുന്ന അതിർത്തിയിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം അറുനൂറിലേറെ തവണ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്.

അതിർത്തിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത ധാരണകളാണുള്ളതെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനിക വക്താവ് അമൻ ആനന്ദ് പ്രതികരിച്ചു. ഒരു രാജ്യത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ടല്ല അതിർത്തിയിലെ നിര്‍മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയം. അതിർത്തിയിലെ പിന്നാക്ക മേഖലകളിലെ വികസനമാണു ലക്ഷ്യം. 74 നിര്‍ണായക പാതകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 431 അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാനും പുതിയ പാതകൾ ഉപകരിക്കും. ടിബറ്റ് വഴി ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ വഴിയും പുതിയ പാലം വന്നതോടെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സൈന്യത്തിനു സാധിക്കും.

English Summary: India's New Bridge On China Border Can Take 40 Tons Of Weight