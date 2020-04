കോവിഡ് രോഗികൾ ആരുമില്ലാതായതോടെ ഏപ്രിൽ 17നാണ് കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളെ ഗ്രീൻ സോണിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 20നു ലോക്ഡൗണിന്മേൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ച കൂടുതൽ ഇളവ് കൂടിയായതോടെ ജനം നഗരത്തിലേക്കൊഴുകി. വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളും സജീവമായി. ഏപ്രിൽ 23 ആയപ്പോഴേക്കും കോട്ടയത്തെ അവസാന ഹോട്‌സ്പോട്ടും ഇല്ലാതായി.

എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത ജില്ലകളിലൊന്ന് എന്നു പേരെടുത്ത കോട്ടയത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ്. ഗ്രീൻസോണിലായ കോട്ടയത്തിന്റെ ‘സ്റ്റാറ്റസ്’ ഉടനെയൊന്നും മാറില്ലെന്ന് അധികൃതർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജില്ല വീണ്ടും ഓറഞ്ച് സോണിലായി. നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഇടപെടുന്ന കോട്ടയം ചന്ത അടപ്പിച്ചു. വീണ്ടും ജില്ലയിൽ ജാഗ്രത കനത്തു. എന്താണു സംഭവിച്ചത്?

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നെത്തിയ പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് നിവാസിയായ പുരുഷ നഴ്സിനും (31) വിജയപുരം പഞ്ചായത്ത് നിവാസിയും കോട്ടയം മാർക്കറ്റിലെ ചുമട്ടുകാരനുമായി വ്യക്തിക്കും (37) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ഹോട്‌സ്പോട്ടുകളുണ്ടായത് (ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലെത്തി അവിടെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനു ശേഷം റോഡ് മാർഗം കമ്പംമെട്ട് എത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത്തിയൊന്നുകാരി കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശിയായതിനാൽ ജില്ലയിലെ കണക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് ഐസലേഷനിലായിരുന്നു)

നിലവിൽ കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ 20 (കത്തീഡ്രൽ), 29 (കോടിമത നോർത്ത്), 36 (ചിങ്ങവനം), 37 (പാലമൂട്) നമ്പർ വാർഡുകളും വിജയപുരം, പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ഹോട്‌സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചന്തയിൽ കടകളെല്ലാം അടപ്പിച്ച് പൊലീസ് കാവലേർപ്പെടുത്തി. അണുനശീകരണം നടത്തി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ തുറക്കുകയുള്ളൂ. വീണ്ടും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന നിർദേശവുമായി വിജയപുരം, പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിലും ഹോട്‌സ്പോട് വാർഡുകളും രാത്രിയും പകലും ഉച്ചഭാഷിണികളിൽ അറിയിപ്പ് മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വീടു കയറി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും കണക്കെടുപ്പ് തുടരുന്നു.

എവിടെനിന്നു വന്നു കോവിഡ് 19?

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടു പേർക്കും എവിടെനിന്നാണു രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല. അതിൽത്തന്നെ കോട്ടയം ചന്തയിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ രോഗമാണ് കൂടുതൽ ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നത്. ലോക്‌ഡൗൺ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലേക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുൾപ്പെടെ ട്രക്കുകളിൽ ദിവസവും ചരക്കുകളെത്തിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷണ ആവശ്യമായതിനാൽത്തന്നെ ചന്തയിൽ നിയന്ത്രണം കുറവായിരുന്നെന്ന് അധികൃതരും സമ്മതിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് പഴങ്ങളുമായെത്തിയ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറായ പാലക്കാട് സ്വദേശിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് കോട്ടയം വീണ്ടും കോവിഡ് ഭീതികളിലേക്കു കടന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായി കോട്ടയം മാർക്കറ്റിൽ ലോഡിറക്കി തിരികെ പോയിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി.

പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധിച്ചതിന്റെ ഫലം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സാംപിളിൽ പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ inconclusive (തീർച്ചയില്ലാത്തത്) എന്നുപറഞ്ഞ് തിരിച്ചയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്രവം വീണ്ടുമെടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽവച്ചു സാംപിളെടുത്തതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേക ആംബുലൻസിൽ പാലക്കാട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പരിശോധനയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാലാണ് കോട്ടയത്ത് കൂടുതൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിലവിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്ക് സമ്പർക്കുമുണ്ടായതെന്നു കരുതുന്ന കോവിഡുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരേയൊരാൾ പാലക്കാട്നിന്നു വന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെങ്ങനെ കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നറിയുകയാണു വെല്ലുവിളി. ഏപ്രിൽ 22നാണ് ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ സാംപിളെടുത്തത്. ഏപ്രിൽ 20നാണ് ചന്തയിലേക്ക് ലോഡുമായി പാലക്കാട് സ്വദേശിയുടെ സഹായി ഡ്രൈവർ എത്തിയത്. എന്നാൽ ഡ്രൈവറുമായി ചുമട്ടുതൊഴിലാളി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണു വിവരം.

പാലക്കാട്നിന്നുള്ള ഡ്രൈവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ അദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായ കോട്ടയത്തെ കൂടുതൽ പേരെ കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. ഡ്രൈവറുമായി പ്രാഥമിക സമ്പർക്കമുണ്ടായെന്നു കരുതുന്ന 17 പേരുടെ സാംപിളുകൾ ഇപ്പോൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ ഫലം വരുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും തുടർനടപടികൾ. പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും വരുംനാളുകളിൽ കൂടും, നിരീക്ഷണം അതിശക്തമാക്കേണ്ട സാഹചര്യമാകും. സാമൂഹിക വ്യാപനത്തിന്റെ സാധ്യത വരെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ സാമൂഹിക വ്യാപന സാധ്യത ഇല്ലെന്നുതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അധികൃതർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

അതിനിടെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായവരുടെ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ഡിഎംഒ) ജേക്കബ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ‘വിജയപുരം സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് പാലക്കാട് സ്വദേശിയിൽനിന്നാണെന്ന് ഉറപ്പു പറയാനാകില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുൾപ്പെടെ ലോറികൾ കോട്ടയത്തേക്കു വന്നിരുന്നു. അതിനിടെ നമ്മളറിയാതെ ‘അടിയൊഴുക്ക്’ സംഭവിക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ഒരാളു പോലും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചത്. അതു പലരും അനുസരിക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചന്തയിൽ ഉൾപ്പെടെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണിനു സമാനമായ സാഹചര്യമൊരുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചന്തയിൽ വന്നവർ ഭയക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല’– ഡിഎംഒ വ്യക്തമാക്കി.

ക്വാറന്റീൻ കൂടുന്നു

കോട്ടയം ചെങ്ങളം സ്വദേശിക്ക് രോഗം ഭേദമായതോടെ കോട്ടയത്ത് ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 16ൽ താഴെയെത്തിയിരുന്നു. അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് 157ലേക്ക് ഉയർന്നു. എന്നാലിത് ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വാറന്റീനല്ല. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു പ്രത്യേക പാസുമായി വന്നവരും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവിടേക്കു പോയിവന്നവരുമൊക്കെയാണ് നിലവിലെ ഹോം ക്വാറന്റീനിലുള്ള അധികം പേരും. അവരുടെ പേരുകൾ ചേർത്തപ്പോഴാണു പെട്ടെന്നുള്ള വർധന വന്നത്. ഒരാളാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. വിജയപുരത്തും പനച്ചിക്കാടും മാർക്കറ്റിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാഥമിക–ദ്വീതിയ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയും തയാറാക്കി വരികയാണ്. അതോടെ ക്വാറന്റീനിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം പിന്നെയും കൂടും.

നിലവിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെയും പുരുഷ നഴ്സിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരാണു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. ഇവർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്കു കടക്കേണ്ടതുള്ളൂവെന്നും ഡിഎംഒ പറയുന്നു. ‘ചന്തയിൽ വന്നവർ പേടിക്കേണ്ടതില്ല. രോഗമുള്ളയാളുമായി അൽപസമയം അടുത്തു ചെലവഴിച്ചവർ മാത്രമാണ് കരുതലോടെയിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കൂടുതൽ പേരുടെ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശി പുരുഷ നഴ്സിനു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നെത്തി വീട്ടിലെ ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പനി ബാധിച്ച ഇദ്ദേഹം ആദ്യം മരുന്നെടുക്കുകയും എന്നിട്ടും ഭേദമാകാതായതോടെ സ്രവപരിശോധനയ്ക്കു വരികയുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്കങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...’ –ഡിഎംഒ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോവിഡ് ബാധിച്ച രണ്ടു പേരും നിലവിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ കൊറോണ ഐസലേഷൻ വിഭാഗത്തിലാണ് ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുന്നു.

Story Summary: Covid 19 Lockdown; As new cases emerge, Kottayam now in Orange Zone