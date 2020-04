ഇടുക്കിയിൽ 27 മുതൽ യാത്രാ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ, ഇരട്ട അക്ക നിയന്ത്രണം

തൊടുപുഴ ∙ ജില്ലയിൽ 27 മുതൽ വാഹന പരിശോധന ശക്തമാക്കാൻ കലക്ടർ എച്ച്.ദിനേശൻ ഉത്തരവിട്ടു. തിങ്കൾ, ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റ അക്ക നമ്പരിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ശനി ഇരട്ട അക്ക വാഹനങ്ങളും മാത്രമേ നിരത്തിലിറക്കാവൂ. ഞായർ ബാധകമല്ല. വാഹനങ്ങളിൽ കോവിഡ് ചട്ടപ്രകാരം നിഷ്‌കർഷിച്ചിട്ടുള്ള യാത്രക്കാർ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കരുതിയിരിക്കണം.

അവശ്യ വിഭാഗങ്ങളായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ, ബാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമല്ല. അതേപോലെ ഇളവുകളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന നിർമാണരംഗത്തെ ആവശ്യത്തിനായി ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളെയും ചരക്കു വാഹനങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി. ഡോക്ടർമാർ, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, വനിതകൾ, ഒറ്റയ്‌ക്കോ ആശ്രിതർക്കൊപ്പമോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വനിതകൾ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കും നിയന്ത്രണം ബാധകമല്ല.

