കയ്യടി വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ ജീവനും വിലയില്ലേ; ലോക്ഡൗണിലും ശമ്പളമില്ലാതെ തൊഴിലാളികൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ബാധയുടെ ഭീഷണിക്കിടെ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറയുമ്പോഴും ഡൽഹിയിലെ ഒരു കൂട്ടം ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾക്കു മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ല. ഡൽഹി ജെഎൻയു സർവകലാശാലയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണു മൂന്ന് മാസത്തോളമായി ശമ്പളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നതായി പരാതി ഉയർത്തിയത്. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ലോക്ഡൗൺ അനുസരിച്ചു വീടുകളിൽ കഴിയുകയാണ്.

പക്ഷേ ജെഎൻയുവിലെ തൊഴിലാളികൾ ഹോസ്റ്റലുകളും മെസ്സുകളും ശുചിയാക്കുന്നതു തുടരുന്നു. ലോക്ഡൗണില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതുവരെ മാസ്കുകളോ ഗ്ലൗസുകളോ വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ‘പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ട് പെണ്‍മക്കളും ഒരു മകനും എനിക്കുണ്ട്. അവർക്കു ഭക്ഷണം നൽകണം. ആഹാരവും തൊഴിലും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടു രാജ്യം ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുകയാണ്. അപ്പോഴും എനിക്കു ശമ്പളം നിഷേധിക്കുകയാണ്’– ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളിലൊരാളും വിധവയുമായ കമലേഷ് പരാതിപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മുതലുള്ള ശമ്പളം ഇതുവരെ കമലേഷിനു കിട്ടിയിട്ടില്ല. ദിവസവും ജീവിക്കാനുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനാണു വസ്ത്രം കൊണ്ടു മുഖം മറച്ച് കമലേഷ് ജോലിക്കിറങ്ങുന്നത്. ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുച്ഛമായ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്രയും നാൾ തള്ളി നീക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അതും തീർന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് കമലേഷ് ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. ഡൽഹി സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അനിത എന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലാളിക്കു രണ്ടു മാസത്തെ വേതനം ലഭിക്കാനുണ്ട്. ശമ്പളം ചോദിക്കുമ്പോൾ അധികൃതർ കോൺട്രാക്ടറുടെ മേൽ പഴിചാരുകയാണ്. ഈ പ്രശ്നം വർഷങ്ങളായി നേരിടുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇടയ്ക്കിടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ പുതിയ കോൺട്രാക്ടർമാർക്കു കീഴിലും പഴയ തൊഴിലാളികളാണു ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ കൃത്യമായി പണം നൽകില്ല– അനിത ആരോപിച്ചു. വിസിയും റജിസ്ട്രാറും തങ്ങളെ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളായി തന്നെ കണക്കാക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടത് അധികൃതരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനകം 2000നു മുകളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ഡൽഹിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 47 പേർ മരിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും പൂര്‍ണമായും അ‍ടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽനിന്നും ഇറങ്ങി ജോലി സ്ഥലത്തെത്തുന്നതും തൊഴിലാളികൾ‌ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായി. ലോക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായ മാർച്ച് 24ന് ജെഎൻയു ക്യാംപസിലേക്കു പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ പൊലീസ് തടഞ്ഞ് അപമാനിച്ചതായി തൊഴിലാളിയായ അനിത പറയുന്നു.

ഞങ്ങള്‍ അവശ്യ സേവനമാണു നൽകുന്നത്. ഡോക്ടർമാർക്കു വേണ്ടി കയ്യടിക്കാനാണു പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങളുടെ ജീവന് ഒരു വിലയുമില്ലേ– അനിത ചോദിച്ചു. ജെഎൻയുവിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കോൺട്രാക്ടർമാരാണ്. ക്യാംപസ് അധികൃതർ ഇവര്‍ക്കു പണം നൽകും. ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് മാസം 12,000 രൂപയാണു ശമ്പളം. നേരത്തേ സർവകലാശാല നേരിട്ടാണ് ഇവർക്ക് ശമ്പളം നൽകിയിരുന്നത്. തൊഴിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും അന്നു കൃത്യമായി ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ 2016ൽ പുതിയ വിസി എത്തിയതോടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി. എല്ലാവരെയും കരാർ തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റി അധികൃതർ കൈകഴുകുകയായിരുന്നെന്നു തൊഴിലാളികൾ ആരോപിച്ചു. 2019 ഒക്ടോബറിൽ ദീപാവലി ബോണസും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ട് 170 തൊഴിലാളികൾ സമരം ചെയ്തിരുന്നു. ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയനും അധ്യാപക സംഘടനയും പിന്തുണച്ചു. കോൺട്രാക്ടർമാരും ജെഎൻയു അധികൃതരും ഒത്തുകളിച്ചാണു തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതെന്നു സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. പ്രതികരിക്കാന്‍ ജെഎൻയു തയാറായിട്ടില്ല.

English Summary: Our Life Has No Value?' JNU Sanitation Workers Clean Hostels With No Pay or Protection