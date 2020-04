ഹൃദയാഘാതം മൂലം പെൺകടുവ ചത്തു; സാംപിൾ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബുധനാഴ്ച ഡൽഹി മൃഗശാലയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം ചത്ത കടുവയുടെ സാംപിൾ അധികൃതർ കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. കൽപന എന്ന 14 വയസ് പ്രായമുള്ള കടുവ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണു ചത്തത്. മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച ദഹിപ്പിച്ചു.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാവിധ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടും കൂടിയായിരുന്നു സംസ്കാരം. കടുവയ്ക്കു നിർജലീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നതായും സംശയമുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൃഗങ്ങളിലേക്കും പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്.

English Summary: Tigress dies of kidney failure in Delhi zoo, sample sent for coronavirus testing