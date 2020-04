സ്പ്രിൻക്ലർ കേസിൽ സർക്കാരിനു വേണ്ടി വാദമുഖം തീർത്തു; ആരാണ് നപ്പിനൈ?

കൊച്ചി ∙ സ്പ്രിൻക്ലർ കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹാജരായ എൻ.എസ്.നപ്പിനൈ, സംസ്ഥാന ഐടി സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിന്റെ അടുത്ത സൗഹൃദവലയത്തിലുള്ളയാൾ. സർക്കാരിനായി വാദം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മിക്ക മലയാളികളും ഇവരുടെ പേരു കേൾക്കുന്നതും വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി ഗൂഗിളിൽ തിരയുന്നതും. എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയിലും മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിലും സൈബർ കേസുകളിൽ മാത്രം ഹാജരാകാറുള്ള നപ്പിനൈ അവിടെ സമാന കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകർക്കും ഐടി കമ്പനിയുടമകളായ കക്ഷികൾക്കും സുപരിചിത.

കോടതിയിൽ കേരളത്തിനുവേണ്ടി ഹാജരാകുന്നത് ആദ്യമാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഐടി ഉന്നത പഠന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഐഐഐടിഎംകെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബ്ലോക് ചെയിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കൊച്ചി ഹയാത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി. ബ്ലോക്ചെയിൻ നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളുമെല്ലാമായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യ പ്രസംഗവിഷയങ്ങൾ.

അഭിഭാഷകവൃത്തിയിൽ 27 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം, സൈബർ നിയമത്തിന്റെ ഇഴകീറുന്നതിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം തുടങ്ങിയവയാകണം സർക്കാർ ഇവരെ ദൗത്യമേൽപിക്കാൻ കാരണം. സ്പ്രിൻക്ലർ കേസിൽ ഇവരുടെ വാദങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുനയുടയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രജ്വല കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അമിക്കസ് ക്യൂറിയായും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം, ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയുള്ള ചൈൽഡ് പോൺ വ്യാപനം തുടങ്ങിയവ തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച സാങ്കേതിക സമിതിയിൽ അംഗമായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായി ജെകെഎസ് പുട്ടസ്വാമിയുടെ ആധാറിന്റെ ഭരണഘടനാസാധുതാ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലും ഇവർ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യൽ പരിശീലനത്തിനായി സോഫ്ട്‍വെയർ പൈറസിയിൽ മാന്വൽ രചിച്ചിട്ടുള്ള നപ്പിനൈ ടെക്നോളജി ലോ ഫോറത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗവുമാണ്. സൈബർ നിയമങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ‘ടെക്നോളജി ലോ ഡീകോഡഡ്’ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

