‘കണ്ണൂരിൽ‌ 84കാരന് രോഗമുക്തി; കേരളത്തിന് നേട്ടം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിനന്ദനം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ ഏഴു പേരിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള 84കാരനും. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി മൂര്യാട് അബൂബക്കറാണ് ഇന്ന് രോഗമുക്തനായത്. വൃക്കരോഗം അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായത് നേട്ടമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അബൂബക്കറിനെ ജീവിതത്തിലേക്കു മടക്കികൊണ്ടുവരാൻ പ്രയത്നിച്ച കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭിനന്ദിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരെ ഹൈറിസ്ക് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ നിന്നും മികച്ച ചികിത്സയിലൂടെ അബൂബക്കറെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, നഴ്‌സുമാര്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ ജിവനക്കാരേയും ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ അഭിനന്ദിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 13ന് ദുബായില്‍ നിന്നും വന്ന അബൂബക്കറിന്റെ മകന്‍ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് വീണ് അബൂബക്കറിന്റെ എല്ല് പൊട്ടി. തലശേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ നേടുകയും ഒടിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കമ്പിയിടുകയും ചെയ്തു.

ആശുപത്രി വിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പനിയാരംഭിച്ചു. അസുഖം മാറാത്തതിനാല്‍ ആ ആശുപത്രിയിലും തുടര്‍ന്ന് കണ്ണൂരിലേയും കോഴിക്കോടേയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി. കോഴിക്കോട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഏപ്രില്‍ 11ന് അബൂബക്കറെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.

ന്യൂമോണിയ, ശ്വാസതടസം, ഹൃദയസ്പന്ദനത്തിന് വ്യതിയാനം, ബോധക്ഷയം, വൃക്ക രോഗം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങളാല്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളന്വേഷിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പ് വരുത്തി. മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിച്ച് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ അബൂബക്കറിനെ തുടര്‍ച്ചയായി നിരീക്ഷിച്ചാണ് ചികിത്സ നല്‍കിയത്.

പല അപകട ഘട്ടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് വിദഗ്ധ സംഘം അബൂബക്കറിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടു വന്നത്. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. വി.ആര്‍.രാജേന്ദ്രന്‍, സൂപ്രണ്ട് സജിത് കുമാര്‍, മെഡിസിന്‍ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. തുളസീധരന്‍, നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍ ഡോ. ഷാജിദ് സദാനന്ദന്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ചികിത്സ ഏകോപിപ്പിച്ചത്.

നേരത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തോമസ് (93), മറിയാമ്മ (88) എന്നീ വയോധിക ദമ്പതികൾ രോഗമുക്തി നേടിയിരുന്നു. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികളിൽ നിന്ന് സമ്പർക്കം വഴി രോഗം പടർന്ന ഇവർ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്.

English Summary: 84 year old man from Kannur recovered from Covid 19