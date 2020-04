'കഞ്ഞി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു; 650 കി.മീ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടിയത് മരിക്കാതിരിക്കാന്‍'

കൊച്ചി∙ ‘ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെത്തന്നെ കഴിഞ്ഞേനേ..’ – കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലെത്താൻ ചെന്നൈ അമ്പട്ടൂരിൽ നിന്ന് 650 കിലോമീറ്ററിലേറെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി തൃശൂർ എത്തും മുമ്പ് പിടിയിലായ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ആർഷദിന്റെ വാക്കുകൾ. ലോക്ഡൗണിൽ പെട്ട് മറുനാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളികളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയുടെ നേർചിത്രമാണ് ഈ വാക്കുകൾ. ‘ആദ്യം ഏഴു ദിവസം ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് അനുസരിച്ചു. വീണ്ടും 14 ദിവസം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനും തയാറായി. വീണ്ടും ലോക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നു മരിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നിയത്.



കയ്യിലെ പണമെല്ലാം ഏതാണ്ട് തീർന്നു. കഞ്ഞി വച്ചു കുടിക്കാൻ പോലും ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതായി. താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഉടമ വാടക ചോദിച്ചു തുടങ്ങി, ലോക്ഡൗണാണെന്നു പറഞ്ഞതൊന്നും അവർ മനസിലാക്കാതെ വന്നതോടെ ഇവിടെ തുടരുന്നത് പന്തിയല്ലെന്നു ബോധ്യമായി. ഇതോടെയാണ് എങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോകുമെന്ന ആലോചനയിലെത്തിയത്.



ഒരാളല്ല, ഏഴു പേരുടെ സംഘം



ജ്യൂസ് കടയിൽ ജോലിക്കു വേണ്ടിയാണ് അമ്പട്ടൂരിലെത്തുന്നത്. കട നടത്തുന്ന മലയാളി ഉൾപ്പടെ ഏഴു പേരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് സൈക്കിളെടുത്ത് നാട്ടിൽ പോകാം എന്ന ആശയം ഉദിച്ചത്. ഇതോടെ സൈക്കിളിനു വേണ്ടി തിരച്ചിലായി. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ വിദ്യാർഥികൾക്കു സൗജന്യമായി കൊടുത്ത സൈക്കിൾ കടകൾക്കു വിറ്റതു മാത്രമേ കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റു കടകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഓരോന്ന് 500 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയാണു യാത്രയ്ക്കൊരുങ്ങിയത്.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആറു പേർ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ്. സൈക്കിൾ ഇടയ്ക്ക് പഞ്ചറായാൽ നന്നാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും വാങ്ങി കയ്യിൽ കരുതി. വഴിയിൽ പലപ്രാവശ്യം സൈക്കിളുകൾ പഞ്ചറായെങ്കിലും സ്വന്തമായി തന്നെ നന്നാക്കി. ആരും പഞ്ചറൊട്ടിച്ച് പരിചയമുള്ളവരൊന്നും അല്ല. അങ്ങു ചെയ്തു നോക്കി അത്ര തന്നെ. ഇടയ്ക്ക് പലയിടത്തും പൊലീസ് തടഞ്ഞെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുട്ടുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപെട്ടു കടന്നു പോന്നു.

ഒറ്റലക്ഷ്യം, വിശപ്പില്ലാതെ



മനസിൽ ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, നാട്ടിലെത്തുക. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്ഷണമെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. ഇവിടെ വന്ന് 28 ദിവസമായാലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കിടന്ന് വീട്ടിൽ പോയാൽ സുരക്ഷിതരാണല്ലോ എന്നാണ് ആശ്വസിച്ചത്. വഴിയിൽ കഞ്ഞിവച്ചു കുടിക്കാൻ അരിയും കലവും എല്ലാം കരുതിയാണു പോന്നത്.

ശരിക്കും ആർക്കും വിശപ്പില്ലായിരുന്നു. കാര്യമായി കഞ്ഞിവയ്പും കുടിയുമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കു വെള്ളം കുടിക്കും. ആർക്കും ഒരു തളർച്ചയുമില്ലാതെ ഇത്രയും ദൂരം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി. കടകളിലൊന്നും കയറാനൊ സാധനം വാങ്ങാനോ നിന്നില്ല. പലരും പതിവു യാത്രക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നതിനാൽ വഴിയെക്കുറിച്ചും ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പാലക്കാട് വഴി എത്തുന്നതാണ് എളുപ്പം എന്നു മനസിലാക്കിയിരുന്നതിനാലാണ് ഈ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.



കേരളത്തിൽ കടന്നത് കുറുക്കു വഴിയിൽ



കേരളത്തിലേയ്ക്കു കടക്കാൻ മീനാക്ഷിപുരത്തു നിന്നു തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയൊക്കെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വരെ എത്തിയപ്പോൾ പ്ലാൻ ഒന്നു മാറ്റി. നമുക്കു വാളയാറിലെത്തി അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കി നാട്ടിലേയ്ക്കു പോകാം എന്നു തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് വാളയാറിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. വാളയാറിലെത്തിയതോടെ തമിഴ്നാട് പൊലീസ് തടഞ്ഞു.

ഒരു കാരണവശാലും കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ചു. ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാം എന്നു പറഞ്ഞു നോക്കി. അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകൂ എന്നായിരുന്നു പൊലീസുകാരുടെ മറുപടി. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണു പൊലീസുകാരിൽ ഒരാൾ തന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നത്. കുറച്ച് പിന്നിലേയ്ക്കു പോയാൽ ഒരു ഇടവഴി കയറി കേരള ബോർഡർ കടക്കാമെന്ന്. എങ്കിൽ അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്നു കരുതി തിരിച്ചു സൈക്കിൾ ചവിട്ടി.



കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നപ്പോൾ ഇടവഴി കടന്ന്, വെള്ളത്തിലൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച്, പലയിടത്തും സൈക്കിൾ കയ്യിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പാറക്കെട്ടിനരികിലൂടെ നടന്ന് കേരള അതിർത്തി കടന്നു. അത് ശരിയല്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പാലക്കാടെത്തി തേനിടുക്ക് ടോളിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നിൽ വന്ന അഞ്ചു പേരെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത് അറിഞ്ഞത്.

ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേർ മാത്രം മുന്നിൽ പോകുന്ന വിവരം അവർ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞെങ്കിലും അവരെ മറ്റെവിടെ വച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് പിടികൂടിക്കൊള്ളുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പൊലീസ് വന്നപ്പോൾ പലയിടത്തും ഒളിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ രാത്രി ടോളിൽ കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു.



ഈ സമയമൊന്നും വെള്ളം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. രാത്രിയിലും രാവിലെയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ല. അങ്ങനെയാണ് പാലക്കാട്ടുളള ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് വിശേഷം ഒക്കെ ചോദിച്ച് ഒടുവിൽ കാര്യം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും ചോറും എല്ലാമായി ഹൈവേയിലെത്തി. കുറച്ചു പൈസയും തന്നാണു വിട്ടത്. ഇതോടെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ കുറച്ചൂടെ ആരോഗ്യമായി. കുതിരാൻ ഇറങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മലപ്പുറത്തേയ്ക്കു പോകണ്ടയാൾ വഴിപിരിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അതുവഴി മലപ്പുറത്തേയ്ക്ക് പൊയ്ക്കൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞു. എത്തിയിട്ടു വിളിക്കാനും പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ പിടിയിലായ അഞ്ചുപേരെ പാലക്കാട്ട് ക്വാറന്റീനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു.



തൃശൂരിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് വാണിയമ്പാറ ഭാഗത്തു വച്ചാണ് ഞാൻ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. പൊലീസ് പിടിച്ചതോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊലീസിനോടു തുറന്നു പറഞ്ഞു. അവരും അത് മനസിലാക്കിയെന്നു തോന്നുന്നു. നാട്ടിലെത്തിയാൽ ക്വാറന്റീനിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരെ താൻ വരുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. തനിക്കു ക്വാറന്റീനിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവരും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് എറണാകുളം കോവിഡ് സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആംബുലൻസിൽ എറണാകുളത്തേയ്ക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നത്.



വീട്ടിൽ പോയി ക്വാറന്റീനിലാകാമോ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതു വേണ്ട എന്ന് അങ്ങോട്ടു തന്നെ പറയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്. രോഗമുണ്ടോ എന്നറിയാതെ ടെൻഷനിൽ ഇത്രനാളും കഴിയുന്നതിലും നല്ലത് ക്വാറന്റീൻ പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ പോകുന്നതാണ് എന്ന് അങ്ങോട്ടു പറയുകയായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതു സമ്മതിച്ചതോടെയാണ് തൃപ്പുണിത്തുറ ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആളെ കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ എത്തിയിട്ടാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. അദ്ദേഹത്തെയും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.



ഇനിയും ഒരുപാട് പേർ



ഞങ്ങൾ താമസിച്ച സ്ഥലത്ത് ഏഴുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുറച്ചു മാറി നിരവധിപ്പേരും താമസിക്കുന്നുണ്ട്. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരിൽ പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്. അവരാണെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനു പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ കഴിയുകയാണ്. അവിടുത്തെ സാഹചര്യമൊക്കെ മോശമാണ്. ഞങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിയത് അറിഞ്ഞതോടെ അവരും എങ്ങനെയെങ്കിലും പോന്നാലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് 19 ജാഗ്രത സൈറ്റിൽ പോയി മെയിൽ അയയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലക്ടറോട് അവസ്ഥകളൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞ് എഴുതി അറിയിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്’ – ആർഷദ് പറയുന്നു.

