കോവിഡ് പ്രതികരണങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കുമോ? ട്രംപിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നിർത്താൻ ശ്രമം

വാഷിങ്ടൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ദിവസവും നടത്തുന്ന വാർത്താസമ്മേളനങ്ങൾ‌ നിർ‌ത്താൻ ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തർ‌ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ. ആഴ്ചകളായി എല്ലാ ദിവസവും തുടരുന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളില്‍ രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം നീളാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് കൊറോണ ഇതര വിഷയങ്ങളിലും പ്രതികരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടുണ്ട്.



കൊറോണയ്ക്കു പകരം രാഷ്ട്രീയവും ഇത്തരം വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുന്നതായും വിലയിരുത്തലുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് മാധ്യമമായ ആക്സിയോസ് ആണ് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനം ഇതുവരെ നടത്തിയതിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതായിരുന്നു. വെറും 22 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം നീണ്ടത്.



ട്രംപ് നടത്തുന്ന പല പരാമർശങ്ങളും വിവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ട്രംപിനെ സഹായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദോഷം വരുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നാണു ട്രംപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അണുനാശിനി രോഗികളിൽ പ്രയോഗിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞത് ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.



രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളിൽ ട്രംപ് അസ്വസ്ഥനാണെന്നും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചതെന്നും കൊറോണ വൈറസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചിലർ ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം അതു തള്ളുകയായിരുന്നു.



English Summary: Aides and allies making concerted effort to get Trump to stop doing daily briefings