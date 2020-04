‘മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാതൃകയാക്കാവുന്ന നടപടികൾ; സംതൃപ്തി അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം സംതൃപ്തി അറിയിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു മാതൃകയാക്കാവുന്ന നടപടികളാണ് കേരളം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

പ്രവാസികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികളിലും കേന്ദ്രം തൃപ്തി അറിയിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുവരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളം വിശദീകരിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചുവരവിന് ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.



English Summary : Center expresses satisfaction with the actions of the Kerala state in the matter of expats