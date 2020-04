പഞ്ചായത്തുകളിലെ കടകൾ തുറക്കാം; ഹോട്സ്പോട്ടുകളില്‍ നിയന്ത്രണം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഹോട്‌സ്പോട്ട് അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ അനുമതി ഇല്ല. സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ്, മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് മാളുകളും തുറക്കാൻ അനുമതി ഇല്ല. 50 ശതമാനം ജീവനക്കാരേ തുറക്കുന്ന കടകളിൽ പാടുള്ളൂ. കേന്ദ്ര വിജ്ഞാപനം അതേപടി നടപ്പാക്കുമെന്നും കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിലും കൂടുതൽ കടകൾ ഇന്ന് മുതൽ തുറക്കാമെന്നും പൊതുഭരണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ലോക്ഡൗൺ ഇളവു സംബന്ധിച്ചു വ്യക്തത വരുത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവിലും അവ്യക്തത നിലനിന്നിരുന്നു. വർക്‌ഷോപ്പുകൾ (വ്യാഴം, ഞായർ), കണ്ണടക്കടകൾ (തിങ്കൾ), എസി വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുടങ്ങിയവ തുറക്കുന്നതിന് 11ലെ ഉത്തരവിലുള്ള അനുമതി പുതിയ ഉത്തരവിൽ ഇല്ല. പുതിയ ഉത്തരവിൽ എസി വിൽപനയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ഫാൻ വിൽക്കാൻ അനുമതിയുണ്ട്.



ഫ്രിജ്, വാഷിങ് മെഷീൻ റിപ്പയറിങ് കടകൾ തിങ്കളും മൊബൈൽ ചാർജിങ് കടകൾ, കംപ്യൂട്ടർ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഞായറും തുറക്കാൻ 11ലെ ഉത്തരവിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നു.ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും നന്നാക്കുന്ന കടകൾ തുറക്കാമെന്നു മാത്രമാണു പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളോ തുറക്കാവുന്ന ദിവസങ്ങളോ ഇല്ല. ഒറ്റ, ഇരട്ട അക്ക നമ്പർ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാഹന നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി.

English Summary: Centre Allows Neighbourhood, Standalone Shops To Open, But Not Markets