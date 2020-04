തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ യോഗം വിളിച്ചു. വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയാണ് യോഗം. കലക്ടര്‍മാരും എസ്പിമാരും മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍മാരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു.



English Summary: CM video conference with district administrations about covid preventive measures on Sunday