ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ഹോട്‌സ്പോട്ടുകളും നിയന്ത്രിത മേഖലകളും ഒഴികെ രാജ്യത്തെ മറ്റിടങ്ങളിൽ ലോക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. മേയ് മൂന്നു വരെ നീട്ടിയ ലോക്‌ഡൗൺ കാലയളവിലാണ് ചില ഇളവുകൾ കൂടി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പുറത്തിറക്കിയ പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.



അവശ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്കൊപ്പം മറ്റു കടകൾക്കും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ മാളുകൾ, സിനിമാശാലകൾ, ചന്തകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പ്രവർത്തനാനുമതിയില്ല. മദ്യവിൽപ്പന ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കാൻ ആവില്ലെന്നും കേന്ദ്രആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കൂടുതൽ കടകൾ തുറക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വൈകി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനു വിശദീകരണമായി രാവിലെ പ്രത്യേകം ഇറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവിലാണ് മദ്യശാലകളുടെ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞത്.



പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഇളവു ബാധകമല്ല. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി അടച്ചിട്ട വ്യാപാരസ്ഥാപന ഉടമകൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമാണ് ഈ ഇളവ് ഏറെ സന്തോഷം പകരുക. എന്നാൽ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് പല വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനെ ബാധിച്ചേക്കും.



ഇ–കോമേഴ്സ് കമ്പനികൾക്ക് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വിൽപനയ്ക്കു മാത്രമാണ് അനുമതിയെന്ന് ഉത്തരവിൽ എടുത്തുപറയുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് മുഖാവരണം, കയ്യുറകൾ എന്നിവ നിർബന്ധമാണ്. അകലം പാലിക്കൽ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ നിബന്ധനകളും ഇവർ പാലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.



ഇളവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവ് അനുവദിക്കണമോ എന്നതിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മാത്രമേ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.



ശനിയാഴ്ച മുതൽ തുറന്നു പ്രവ‍ർത്തിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ:



∙ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവയ്ക്കു പുറത്ത് അതാത് സംസ്ഥാനത്തെയോ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശത്തെയോ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടകൾ, ഇതിൽ ഭവന സമുച്ചയങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾക്കും ഉള്ളിലുള്ള ഷോപ്പുകളും ഉൾപ്പെടും.



∙ ഭവന മേഖലകളിലും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാരശാലകൾ.

∙ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ റജിസ്ട്രേഷനോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ കടകളും വിപണികളും. എന്നാൽ ഷോപ്പിങ് മാളുകളിലെ കടകൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കരുത്.

∙നഗരങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നിലകൊള്ളുന്ന കടകളും ഭവനമേഖലകളിലെ കടകളും. ചന്തകൾ ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കടകൾക്ക് നഗരങ്ങളിൽ തുറക്കാൻ അനുമതിയില്ല.

∙ സലൂണുകളും ബാർബർ ഷോപ്പുകളും തുറക്കാം, എന്നാൽ വാണിജ്യസമുച്ചയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയ്ക്ക് അനുമതിയില്ല.

∙ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തയ്യൽക്കടകൾ തുറക്കാം.

∙ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും പുറത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന റജിട്രേഷനുള്ള ചന്തകളിലെ കടകൾ 50 % ജീവനക്കാരുമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളു.

∙ നഗരമേഖലകളിൽ ഭവന മേഖലകളിലോ, പ്രത്യേകം നിലകൊള്ളുന്നതോ ആയ കടകൾ മാത്രമേ അവശ്യവസ്തുക്കളും സേവനങ്ങളും ഒഴികെയുള്ളവയ്ക്കായി തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ.

∙ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും പുറത്തുള്ള വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾക്കു മാത്രം പ്രവർത്തനാനുമതി.

അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നവ:



∙ മാളുകൾ, സിനിമാ ശാലകൾ



∙ മുംബൈയിലെ ബികെസി, ഡൽഹിയിലെ ഖാന‍് മാർക്കറ്റ്, നെഹ്റു പ്ലേസ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങൾ പോലെ ഇടതിങ്ങി നിലകൊളളുന്ന കടകളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും.

∙ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്കും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾക്കും പുറത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൾട്ടി ബ്രാൻഡ്, സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് മാളുകൾ.

∙ ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകൾ, വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ഷോപ്പുകൾ, മൾട്ടി–ബ്രാൻഡ്, സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് മാളുകൾ.

∙ ജിംനേഷ്യങ്ങൾ, കായിക സമുച്ചയങ്ങൾ, നീന്തൽ കുളങ്ങൾ, തിയറ്ററുകൾ, ബാറുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ.

∙ മദ്യശാലകൾ

∙ മാളുകളിലെ ബ്യൂട്ടിക്കുകൾ

∙ജ്വല്ലറികൾ

English Summary : Central Governmnet Order Allows More Shops: What Can Open, What Can't