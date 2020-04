പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചരക്കുവിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കും

ന്യൂഡൽഹി. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചരക്കുവിമാനത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നീക്കം. ഇതിനായി ചരക്ക് വിമാന സർവീസ് ചട്ടത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തും. തയാറെടുപ്പുകൾ അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നിർദേശം നൽകി.

കോവിഡ് ബാധ മൂലമുള്ള യാത്രാവിലക്കിൽപെട്ട് വിദേശത്തു കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നീക്കവും ഊർജ്ജിതമാക്കി. പ്രവാസികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ തേടി സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചു. ലോക്‌ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവു വരുത്തിയാൽ കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Indian Govt to repatriating bodies of NRIs in cargo flights