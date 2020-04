കൊച്ചി ∙ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ സ്‍പ്രിൻക്ലറിനും സര്‍ക്കാരിനും ഐടി സെക്രട്ടറിക്കും ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടിസ്. സ്‍പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയും ഇ-മെയില്‍ വഴിയും നോട്ടിസ് അയക്കാന്‍ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നോട്ടിസ് അയക്കുന്നതു പിന്നീട് പരിഗണിക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഏഴാം കക്ഷിയാക്കിയായിരുന്നു ഹര്‍ജി.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യക്തികളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചു സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിക്കു നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ സർക്കാരിനും കമ്പനിക്കും ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. വിവരങ്ങൾ ആരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണെന്നു സർക്കാർ അജ്ഞാതമായി സൂക്ഷിക്കണം. ഡേറ്റ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുമെന്നും ദുരുപയോഗിക്കില്ലെന്നും മറ്റാർക്കും കൈമാറുന്നില്ലെന്നും കമ്പനി ഉറപ്പാക്കണം. വിവരദാതാക്കളുടെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി തേടാനുള്ള വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.



കോവിഡ് വ്യാധിക്കു ശേഷം ഡേറ്റാ വ്യാധി തടയുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, കരാറിൽ തുടർനടപടിയോ അപ്‌ലോഡിങ്ങോ തടഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹർജികളിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങളിൽ തീർപ്പിനു സമഗ്ര പരിശോധന വേണമെന്നും തൽക്കാലം ഡേറ്റയുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഊന്നലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.



സ്പ്രിൻക്ലറുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബാലു ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ നൽകിയതുൾപ്പെടെ ഒരുകൂട്ടം ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ടി.ആർ.രവി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. കേസ് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.



English summary: Kerala HC will send notice to Government on Sprinklr row