മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ ‘അജ്ഞാത’ ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയില്ല; ക്വാറന്റീന്‍ വിപുലമാക്കി കോട്ടയം

കോട്ടയം ∙ പാലക്കാട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ലോറി ഡ്രൈവറുടെ സഹായിക്ക് രോഗമില്ലെന്നു വ്യക്തമായതോടെ കോട്ടയം ചന്തയിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളിക്ക് എങ്ങനെ രോഗം ബാധിച്ചുവെന്ന സംശയം ശക്തമാകുന്നു. ലോറി ഡ്രൈവറുടെ സഹായിയാണ് പാലക്കാട്നിന്ന് തണ്ണിമത്തൻ നിറച്ച ലോറി കോട്ടയം ചന്തയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫലം നെഗറ്റിവാണെന്ന് ഏപ്രില്‍ 24നു വ്യക്തമായി. ഏപ്രിൽ 20ന് വൈകിട്ട് 3.30നാണ് പാലക്കാട്നിന്നുള്ള ലോറി ഡ്രൈവർ കോട്ടയത്ത് ലോഡിറക്കിയത്. എന്നാൽ ആ സമയം താൻ ചന്തയിൽ ഇല്ലായിരുന്നെന്ന് ചുമട്ടുതൊഴിലാളി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏപ്രില്‍ 22നാണ് വിജയപുരം സ്വദേശിയായ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഒട്ടേറെ പേർ ഇടപെടുന്ന മേഖലയായതിനാൽത്തന്നെ ചന്തയിലെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാണുന്നത്. അതിനിടെയാണ് ഇന്നു മൂന്നു പേർക്കു പുതുതായി കോട്ടയത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതോടെ നിലവിലെ രോഗബാധിതർ ആറായി. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെയാണ് പൂജ്യത്തിൽനിന്ന് ആറിലേക്ക് കോട്ടയത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണമെത്തിയത്. മണര്‍കാട് സ്വദേശിയായ ലോറി ഡ്രൈവര്‍ (50), സംക്രാന്തി സ്വദേശിനി (55), കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിയായ പുരുഷ നഴ്സിന്റെ മാതാവ് (60) എന്നിവരുടെ ഫലമാണ് പോസിറ്റീവായത്.

എന്നാൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മണര്‍കാട് സ്വദേശി അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ചരക്ക് ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറുമായി ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്ക് സമ്പർക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണു വിവരം. മാര്‍ച്ച് 25ന് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയശേഷം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം വീട്ടില്‍ 28 ദിവസം ക്വാറന്‍റീനിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സംക്രാന്തി സ്വദേശിനി ഒന്നര മാസം മുന്‍പാണ് ഷാര്‍ജയില്‍നിന്ന് എത്തിയത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകനുമായി നേരിട്ട് സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയതു പരിഗണിച്ചാണ് മാതാവിന്‍റെ സ്രവം എടുത്തത്.

കോട്ടയത്തേക്ക് അരിയുമായെത്തുന്ന ലോറി (ഫയൽ ചിത്രം)

ആ ‘അജ്ഞാത’ ഡ്രൈവർ!

മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നെത്തിയ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവറുമായി കൂടുതൽ നേരം സംസാരിച്ച കാര്യം, സമ്പർക്ക വിവരപ്പട്ടിക തയാറാക്കുന്നതിനിടെ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് കോട്ടയം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ (ഡിഎംഒ) ജേക്കബ് വർഗീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ലോറി ഡ്രൈവറെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ‘അജ്ഞാതനായ’ ഈ ഡ്രൈവറെ കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്ക് രോഗം വന്നതിന്റെ റൂട്ട്മാപ് അപൂർണമാകും. മാത്രവുമല്ല, പ്രസ്തുത ഡ്രൈവർ ചന്തയിൽ ആരെല്ലാമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെട്ടെന്നു കണ്ടെത്താനും സാധിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിക്ക് എവിടെനിന്നാണു രോഗം വന്നതെന്നറിയാൻ പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘം കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുള്ള ഡ്രൈവറുടെ ‘കോൺടാക്ടിനു’ വേണ്ടിയും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതു വരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളിൽ രോഗം പകരുന്നത് ഒരാഴ്ച മുതൽ ‍രണ്ടാഴ്ച വരെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് രോഗം വ്യാപകമായ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പലചരക്ക്, പച്ചക്കറി ലോഡുകൾ കോട്ടയം മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. രാവിലെ എത്തി രാത്രി വരെ പലയിടത്തായി തങ്ങിയശേഷം രാത്രിയാണ് ഇവരുടെ മടക്കം. ഇത് അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെയാണ് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പകരാനും ഗുരുതരമായ ഭവിഷ്യത്ത് ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കാണുന്നു.

കുമരകം മുതൽ പൊൻകുന്നം വരെ

ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെയും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെയാളായ പനച്ചിക്കാട്ടെ പുരുഷ നഴ്സിന്റെയും പ്രാഥമിക–ദ്വീതിയ സമ്പർക്കപ്പട്ടിക കൂടുതല്‍ വിപുലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീട്–ചന്ത എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ യാത്രയെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നെങ്കിലും കുമരകം മുതൽ പൊൻകുന്നം വരെയുള്ള 88 പേർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലുണ്ടെന്നാണു വിവരം. ഇയാൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുകയും മീൻപിടിക്കാനും നാടൻ പന്തുകളി കാണാൻ പോകുകയും ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുമായും പുരുഷ നഴ്സുമായും നേരിട്ട് സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ (പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം) 132 പേരെയും സെക്കന്‍ഡറി കോണ്‍ടാക്ടുകളായ 152 പേരെയും കണ്ടെത്തി. ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയുമായി നേരിട്ടു സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ 111 പേരെയും നേരിട്ടല്ലാതെ സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ 92 പേരെയും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നഴ്‌സിന് 21 പ്രൈമറി കോണ്‍ടാക്ടുകളും 60 സെക്കന്‍ഡറി കോണ്‍ടാക്ടുകളുമുണ്ട്. ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഏതാനും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം മാർക്കറ്റിലെ മുഴുവൻ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെയും സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധിക്കും. ഇവരെ വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിലാക്കി. വീടുകളിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത 25 തൊഴിലാളികളെ ഐസലേഷൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും മാറ്റി.

ഇരുവരുടെയും ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഉൾപ്പെടെ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ക്വാറന്റീൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ഇതുവരെ കോട്ടയത്തെ ഹോം ക്വാറന്റീൻ പട്ടികയിൽ 297 പേർ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിലേറെയും. കൂടാതെ അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെയെത്തിയവരും പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 24ന് വൈകിട്ട് ആറു വരെ 239 പേരായിരുന്നു കോട്ടയത്ത് ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ. മൂന്നു പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലും.

ഗ്രീനിൽനിന്ന് ഓറഞ്ചിലേക്ക്

കോവിഡ് രോഗികൾ ആരുമില്ലാതായതോടെ ഏപ്രിൽ 17നാണ് കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളെ ഗ്രീൻ സോണിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 20നു ലോക്ഡൗണിന്മേൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ച കൂടുതൽ ഇളവ് കൂടിയായതോടെ ജനം നഗരത്തിലേക്കൊഴുകി. വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളും സജീവമായി. ഏപ്രിൽ 23 ആയപ്പോഴേക്കും കോട്ടയത്തെ അവസാന ഹോട്‌സ്പോട്ടും ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിത ജില്ലകളിലൊന്ന് എന്നു പേരെടുത്ത കോട്ടയത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിമറിഞ്ഞത് മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിലാണ്. ഗ്രീൻസോണിലായ കോട്ടയത്തിന്റെ ‘സ്റ്റാറ്റസ്’ ഉടനെയൊന്നും മാറില്ലെന്ന് അധികൃതർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ജില്ല വീണ്ടും ഓറഞ്ച് സോണിലായി. നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ഇടപെടുന്ന കോട്ടയം ചന്ത ഏപ്രിൽ 23ന് അടപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നെത്തിയ പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് നിവാസിയായ പുരുഷ നഴ്സിനും (31) വിജയപുരം പഞ്ചായത്ത് നിവാസിയും കോട്ടയം മാർക്കറ്റിലെ ചുമട്ടുകാരനായ വ്യക്തിക്കും (37) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ഹോട്‌സ്പോട്ടുകളുണ്ടായത് (ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലെത്തി അവിടെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീനു ശേഷം റോഡ് മാർഗം കമ്പംമെട്ട് എത്തി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത്തിയൊന്നുകാരി കോട്ടയം പാലാ സ്വദേശിയായതിനാൽ ജില്ലയിലെ കണക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് ഐസലേഷനിലായിരുന്നു)

നിലവിൽ കോട്ടയം നഗരസഭയുടെ 20 (കത്തീഡ്രൽ), 29 (കോടിമത നോർത്ത്), 36 (ചിങ്ങവനം), 37 (പാലമൂട്) നമ്പർ വാർഡുകളും വിജയപുരം, പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളുമാണ് ഹോട്‌സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചന്തയിൽ കടകളെല്ലാം അടപ്പിച്ച് പൊലീസ് കാവലേർപ്പെടുത്തി. അണുനശീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയതിനു ശേഷമേ തുറക്കൂ

പനച്ചിക്കാട്ടെ പുരുഷനഴ്സിന് എവിടെനിന്നു രോഗം പകർന്നുവെന്നതും അന്വേഷണത്തിലാണ്. ലോക്ഡൗൺ മൂലം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതു മൂലമാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകന്റെ സമ്പർക്കപ്പട്ടിക എട്ടായി ചുരുങ്ങിയത്. എന്നാൽ മാർക്കറ്റിൽ ജോലിയുള്ളതിനാൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയുടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടിക വിപുലമാവുകയായിരുന്നു.

ജില്ലയിലെ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോട്ടയം മാർക്കറ്റ് എന്നു തുറക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തില്ല. കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുടെ സ്രവ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ച ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നു കലക്ടർ പി.കെ.സുധീർ ബാബു പറഞ്ഞു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയും മെയിൽ നഴ്സും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് കൊറോണ വാർഡിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇവർക്കു പുറമേ പാലാ സ്വദേശിനിയും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

Story Summary: More people now suspected of having COVID-19 in Kottayam; efforts on to find the origin