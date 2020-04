പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിൽ എത്തിക്കാം, നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം: കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പുതിയ ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കി. വിദേശകാര്യ, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ നിയമങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരോന്നിനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വിമാനക്കമ്പനികൾ വാങ്ങിയിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ്. ഇതുമൂലം ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ച മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ അബുദാബിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ദുബായിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കു മടക്കി അയച്ച മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങളും അധികൃതരുടെ കനിവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് മൂന്നു ഡൽഹി സ്വദേശികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരിച്ചയച്ചത്.

ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടേതടക്കം അനുമതിയോടെ ഇത്തിഹാദ് കാർഗോ വിമാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലേക്കു അയച്ച മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങളാണ് അബുദാബിയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ പുറത്തിറക്കാനാകില്ലെന്നു ഡൽഹി വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്നു അതേ വിമാനത്തിൽ തിരിച്ചയച്ചു. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അബുദാബി വിമാനത്താവളത്തിലെ കാർഗോ വിഭാഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എംബാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിനാൽ മോർച്ചറിയിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനാകില്ലെന്നാണ് വിവരം. കായംകുളം സ്വദേശിയുടെ മൃതദേഹവും എംബാമിങ്ങിനു ശേഷം നാട്ടിലേക്കയക്കാനാകാത്തതിനാൽ ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുവൈത്തിലും എംബാമിങ്ങിനു ശേഷം രണ്ടു മലയാളികളുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു അയക്കാനാകാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി, ഖത്തർ തുടങ്ങി മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും മൃതദേഹങ്ങൾ മോർച്ചറികളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, ഇന്ത്യൻ എംബസികളും കോൺസുലേറ്റുകളും മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു അനുമതി നൽകുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പ്രവാസികളോടു യാതൊരു പരിഗണനയും കാണിക്കാതെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കു പോലും വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാസികളുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി വൈകിയാൽ തിങ്കളാഴ്ച സുപ്രീകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകുമെന്നു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകൻ അഷ്റഫ് താമരശ്ശേരി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Covid Lockdown: Centre issues new order about transfer of NRIs Mortal Remains