ഹോട്സ്പോട്ടിന് പുറത്തുള്ള കട തുറക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; മാളുകൾക്കൊഴികെ കേന്ദ്രാനുമതി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഷോപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ കടകൾക്കും കേന്ദ്ര നിർദേശമനുസരിച്ച് തുറക്കാമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഹോട്സ്പോട്ടിന് പുറത്തുള്ള കടകൾ തുറക്കാം. കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏരിയകളിലുള്ള കടകൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ തുറക്കാം.

തുറക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം ജീവനക്കാർ മാത്രമേ പാടൂള്ളൂ. അകലം പാലിക്കുകയും എല്ലാവരും മാസ്‌ക് ധരിക്കുകയും വേണം. ഇതിന് വേണ്ട മാർഗനിർദേശങ്ങളോട് കൂടിയ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിക്കും. ഏപ്രിൽ 15-ലെ ഉത്തരവിൽ ഭേദ​ഗതി വരുത്തിയാണ് ഈ ഉത്തരവ്.

പട്ടണങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ ചേർന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ പലയിടങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഇക്കാരണത്താൽ പട്ടണങ്ങളെ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിയന്ത്രണം തുടരും. എന്നാൽ ഉത്തരവ് വന്നാൽ ഉടനെ കട തുറക്കാം എന്നു കരുതരുത്. കട ശുചീകരിക്കുകയും അണുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വേണം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ. അതിന് നമ്മുടെ വ്യാപാരികൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ കടകൾ തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കരിച്ച പൊതു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇന്നലെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഷോപ്പിങ് മാളുകളൊഴികെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ എല്ലാ കടകളും തുറക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

നഗരങ്ങളിൽ, താമസകേന്ദ്രങ്ങൾക്കു സമീപത്തുള്ള എല്ലാ കടകളും തുറക്കാം. മാർക്കറ്റുകളിലെയും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങളിലെയും കടകളും ഷോപ്പിങ് മാളുകളും തുറക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇ കൊമേഴ്‌സ് കമ്പനികളിലൂടെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രം വിൽപ്പനക്കുള്ള അനുവാദം തുടരും. മദ്യവും മറ്റ് അനുബന്ധവസ്തുക്കളുടെയും വിൽപ്പന നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതായും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: shops outside hotspots can be opened says CM Pinarayi Vijayan