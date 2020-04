‘ഒരു ക്ഷേമനിധിയുടെയും പരിധിയിൽ വരാത്ത, അവശരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ നൽകും’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേമനിധി പെൻഷന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഒരു ക്ഷേമനിധിയുടെയും പരിധിയിൽ വരാത്തവരും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവരുമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സഹായം നൽകുക.

1000 രൂപ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകും. തുക വിതരണം ചെയ്യുന്ന നടപടി ഉടൻ ആരംഭിക്കും. സംസ്ഥാനം ക്ഷേമനിധികൾ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിവിധ ക്ഷേമനിധികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതിനകം സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: State government to give 1000 rupees to bpl families without any benefits