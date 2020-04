കൊറോണയെ പേടിച്ചിരിക്കാനല്ല മൗസം പൊലീസിൽ ചേർന്നത്

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൊലീസിൽ ചേർന്നപ്പോൾ മൗസം യാദവിനെ (26) പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന മൗസം അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കു നടുവിലാണിപ്പോൾ. ഹരിയാനയിലെ മഹേന്ദ്ര നഗറിൽ നിന്നുള്ള മൗസം യാദവ് 2014ലാണ് ഡൽഹി പൊലീസിൽ ചേർന്നത്. ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവീൺ യാദവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് 3 വർഷം മുൻപ്. ഒന്നരവയസ്സുകാരൻ അൻഷും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കുടുംബം.



പൊലീസിൽ ചേരാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനത്തെ പിതാവ് മാത്രമാണ് അംഗീകരിച്ചതെന്നു മൗസം പറയുന്നു. വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവരും നാട്ടുകാരും നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തി. ജോലി രാജിവയ്ക്കാൻ പലരും നിർബന്ധിച്ചു. എന്നാൽ, കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം സ്ഥിതി മാറിയെന്ന് മൗസം പറയുന്നു. മുൻപു കുറ്റപ്പെടുത്തിയവർ ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദനം കൊണ്ടു മൂടുന്നു. കോവിഡ് കാലത്തു ജോലിക്കു പോകുന്നത് അപകടമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ബന്ധുക്കൾ അവധിയെടുക്കാൻ മൗസമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാക്കിയണിഞ്ഞത് ജനസേവനത്തിനാണെന്നും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്നുമുള്ള ഉറച്ച നിലപാടിലായിരുന്നു മൗസം.

തിരക്കേറിയ അഹിംസാ സ്ഥലിലെ പൊലീസ് പിക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മൗസം ഉച്ചയ്ക്കു 2 മണിക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നു. രാവിലത്തെ സമയം മകനോടൊപ്പം ചെലവിടാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. മൗസം ജോലിക്കു പോയാൽ പ്രവീൺ യാദവാണ് കുട്ടിയെ നോക്കുന്നത്. രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത്. യൂണിഫോം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് അണുമുക്തമാക്കിയ ശേഷം അലക്കിയിടും. തുടർന്ന് കുളിച്ചിട്ടാണു വീട്ടിൽ കയറുന്നത്. സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറും ദിവസവും അണുമുക്തമാക്കും. മൗസം യാദവിന്റെ ജോലിയിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത മനസ്സിലാക്കിയ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഒപ്പമുണ്ട്.

English Summary: Wearing khaki with pride: Constable Mausam Yadav is dedicated in her duties despite COVID-19 fears