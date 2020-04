ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടണമെന്ന് 6 സംസ്ഥാനങ്ങള്‍; ഇളവിലെ ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആറു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. ഡല്‍ഹി, ബംഗാള്‍, ഒഡിഷ, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാന്‍ കൂടിയാലോചന വേണമെന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണം 800 കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ 49 മരണം കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ ആകെ മരണം 824 ആയി. രോഗബാധിതരില്‍ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കണക്കാണ് ഇന്നലെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

1990 പേര്‍ പുതിയതായി രോഗബാധിതരായി. ഇതോടെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 26,496 ആയി. വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയവരെ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളില്‍ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു. അടുത്തമാസം മുന്‍ഗണനാക്രമത്തില്‍ എത്തിക്കാനാണ് നീക്കം. അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ടവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, മീന്‍പിടിത്തക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാകും മുന്‍ഗണന. മടങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ റജിസ്ട്രേഷന്‍ നോര്‍ക്ക ഉടൻ തുടങ്ങും.

