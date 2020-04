തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനു വേണ്ടി കോവിഡ് പരിശോധന ഫലങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞ ശേഷവും പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ പറഞ്ഞു.

പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായാല്‍ ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് ആരോഗ്യസെക്രട്ടറിക്കാണ്. അതു തൊട്ടുപിന്നാലെ അതാത് ജില്ലകളിലെ സര്‍വയലന്‍സ് ഓഫിസര്‍ക്ക് അയച്ച് കൊടുക്കും. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള രോഗിയുടെ പരിശോധനാഫലമായതു കൊണ്ട് തന്നെ രോഗിയെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയും സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാല്‍ പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഒരുമിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കോട്ടയത്തും കോഴിക്കോടും ഇക്കാര്യത്തില്‍ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എം.കെ. മുനീറും ആരോപിച്ചത്.

