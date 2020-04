‘സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം, സമൂഹവ്യാപനം തടയണം’

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗം കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധന വ്യാപകമാക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വി‍ജയന്‍റെ നിര്‍ദേശം. ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍, പൊലീസ് മേധാവികള്‍, മെഡിക്കല്‍ ഓഫിസര്‍മാര്‍ എന്നവരുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്. സമൂഹവ്യാപനം തടയുക, ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത രോഗികളെ കണ്ടെത്തുക എന്നിവയാണു ലക്ഷ്യം.

പ്രവാസികള്‍ മടങ്ങിയെത്തുമ്പോള്‍ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്‍റീന്‍ ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനായി പ്രത്യേക ശുചിമുറികളുള്ള താമസ സൗകര്യം കണ്ടെത്തണം. തമിഴ്നാട്, കര്‍ണാടക എന്നീ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആരും ചെറുവഴികളിലൂടെയും കാടിനുള്ളിലൂടെയും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. റെഡ്സോണ്‍, ഹോട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ഭക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യമന്ത്രി, റവന്യൂ മന്ത്രി എന്നിവരും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Covid tests will be increased says CM Pinarayi Vijayan