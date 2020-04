പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി വിഡിയോ കോൺഫറൻസ്: 9 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സംസാരിച്ചേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ 9 സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സംസാരിച്ചേക്കും. കിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കായിരിക്കും സാധ്യത. ബിഹാർ, ഒഡീഷ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കായിരിക്കും അവസരം ലഭിക്കുകയെന്നാണ് സൂചന. വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് മേഘാലയ, മിസോറാം മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സംസാരിക്കും.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അവസരം നൽകാനാണ് കേന്ദ്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും എന്നാൽ സമയക്കുറവ് മൂലമാണ് ഇതു സാധിക്കാത്തതെന്നും അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത് പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ആവശ്യങ്ങൾ എഴുതി നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർവൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ പിന്നാലെ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഇതു നാലാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ചർച്ച നടത്തുന്നത്.

മാർച്ച് 20ന് നടന്ന ആദ്യ യോഗത്തിലും ഏപ്രിൽ 2ന് നടന്ന രണ്ടാമത്തെ യോഗത്തിലും എട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വീതമാണ് സംസാരിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 11ന് നടന്ന മൂന്നാമത്തെ യോഗത്തിൽ 13 മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ലോക്ഡൗൺ നീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാവിലെ 10ന് ആരംഭിക്കുന്ന കോൺഫറൻസ്, ആദ്യം നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടം എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണം എന്നതു സംബന്ധിച്ചും തീരുമാനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ചില മേഖലകൾക്ക് ഏപ്രിൽ 20ന് അനുവദിച്ച ഭാഗിക ഇളവുകൾ, പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ച സാഹചര്യം, ഡോക്ടർമാരുടെ സുരക്ഷ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ചർച്ച നടത്തും. സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യവും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയേക്കും.

English Summary: 9 States Likely To Speak At Monday's Video-Conference With PM