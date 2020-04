ഗുജറാത്തിൽ മരണനിരക്ക് ഉയരുന്നു; കാരണം വുഹാനിലെ എൽ–ടൈപ്പ് വൈറസോ?

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കൂടാൻ കാരണം എൽ–ടൈപ്പ് കൊറോണ വൈറസിന്റ ആധിക്യമാകാമെന്ന് വിദഗ്ധർ. കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായി കരുതുന്ന ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെട്ട വൈറസാണിത്. ഗുജറാത്തിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 133 പേരാണ് മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയത്. എസ് –ടൈപ്പ് കൊറോണ വൈറസിനേക്കാൾ വിനാശകാരിയായ എൽ–ടൈപ്പ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവിടെ മരണനിരക്ക് ഉയരാൻ കാരണമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ യാതൊരു ഗവേഷണവും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ‌ പറയുന്നു.

ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിനായി കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച നോവൽ കൊറോണ വൈറസിൽ എൽ–ടൈപ്പ് സ്ട്രെയ്നിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായി ഗുജറാത്ത് ബയോടെക്നോളജി റിസർച് സെന്ററിലെ (ജിബിആർസി )ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞു. ‘കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശത്ത് എൽ–ടൈപ്പ് വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായാണ് വിദേശത്തു നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജഞ്ർ നടത്തിയ വിശകലനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇത് വുഹാനിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെട്ടവയാണ്.

മാത്രമല്ല ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു കോവിഡ് രോഗിയിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളിലും എൽ സ്ട്രെയ്ന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താനായി. എസ്– സ്ട്രേയ്നേക്കാളും കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണിവ. ഈ സ്ട്രെയിനുകളാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് വിവിധ ഇടങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.’– ഗുജറാത്ത് ബയോടെക്നോളജി റിസർച് സെന്റർ ഡയറക്ടർ സി.ജി.ജോഷി ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു.

വൈറസുകൾക്ക് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ എണ്ണത്തിലും ശതമാനത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നോവൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങ് ഡീക്കോഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ പുതിയ മൂന്നു പരിവർത്തനങ്ങൾ ജിബിആർസി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ജിആർജിബി ജിനോം സീക്വൻസിനായി സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ച വ്യക്തി രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതായും ജോഷി പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ എൽ–സ്ട്രയിനുകളാണ് ഗുജറാത്തിലെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ ഉള്ളതെന്നു കണ്ടെത്തിയ പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടുമില്ല. പല രോഗികൾക്കും മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതും ഗുജറാത്തിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടുന്നതിനു കാരണമായെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഹൃദയ - ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്‍, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചവരില്‍ ഏറെയെും. 60 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ അഞ്ചു വയസിനു താഴെയുള്ളവർ ഗര്‍ഭിണികൾ എന്നിവരാണ് മരിച്ചവരിൽ 90 ശതമാനമെന്നുമാണ് ഗുജറാത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജയന്ത് രവി പറഞ്ഞത്.

എന്താണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്? എന്താണ് ജീനോം?



തുടരെത്തുടരെ ‘ജനിതക സ്വഭാവം’ മാറ്റുന്നുവെന്നതാണ് കൊറോണ പോലുള്ള ആർഎന്‍എ വൈറസുകളുടെ പ്രശ്നം. ഒരു ജനിതക സ്വഭാവം പഠിച്ച് ഗവേഷകർ മരുന്ന് തയാറാക്കുമ്പോഴേക്കും അതു മാറിയിട്ടുണ്ടാകും. പുതിയ കൊറോണ വൈറസിലും പല തവണ ജനിതക തിരുത്തലുകൾ (മ്യൂട്ടേഷൻ) സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവയുടെ ജീനോം സീക്വൻസിങ് ഗവേഷകർക്കു മുന്നിലുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്.



ഒരു വൈറസിനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ജീനുകളും ചേർന്നതാണ് ഒരു ജീനോം. ഈ ജീനോമിനോ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്കോ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണു ഗവേഷകർ പുതിയ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനു മുൻപു തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. ഒരു ജീനിലെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ സീക്വൻസ് തയാറാക്കുന്നതിനെയാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്നുവിളിക്കുന്നത്. എ, ബി,സി,ഡി...അക്ഷരങ്ങൾ പോലെയാണത്. ആർഎൻഎയുടെയോ ഡിഎൻഎയുടേയോ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ.



കയറു പിരിച്ചതു പോലെ രണ്ടു നാരുകളായാണ് (strand) ഡിഎൻഎയുടെ രൂപം. എന്നാൽ ഒരൊറ്റ നാരിനാലാണ് ആർഎൻഎ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഗവേഷകർ ഇപ്പോഴും ജീനോം സീക്വൻസിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർഎൻഎ വൈറസായ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. പരസ്പരം ചേർന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ചെയിനുകളാലാണ് ഇവയുടെ ആർഎൻഎ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവയെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാകട്ടെ എ, സി, ജി, യുഎന്നീ അക്ഷരങ്ങളാലും. അഡനിൻ, സൈറ്റസീൻ, ഗ്വാനീൻ, യുറേസിൽ എന്നീ നൈട്രജൻ ബേസുകളെയാണ് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അഡനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, തൈമീൻ എന്നിവയാണ് ഡിഎൻഎയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആർഎൻഎയിൽ തൈമീനു പകരം കാണപ്പെടുന്നതാണ് യുറേസിൽ.



ഇങ്ങനെ ഓരോ വൈറസ് ജീനിലെയും ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുടെ കൂടിച്ചേരൽ (composition) പ്രത്യേകതരത്തിലായിരിക്കും. ഇതിനെ മറ്റു വൈറസുകളുടേതുമായി താരതമ്യം ചെയ്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ജനിതക വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ പ്രസക്തിയും. വൈറസുകളുടെ ജീനോമിലെ ഓരോ ജീനിലും ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എങ്ങനെ കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ജീനോം സീക്വൻസിങ്. അഡനിൻ, ഗ്വാനിൻ, സൈറ്റോസിൻ, യുറേസിൽ തുടങ്ങിയവയുടെ ശ്രേണീകരണം എന്നു പറയാം.



എന്താണ് ഫുൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്?



വൈറസിന്റെ ജീനോമിലെ മൊത്തം ജീനുകളുടെ ശ്രേണീകരണം നടത്തുന്നതാണ് ഫുൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്. ഏകദേശം 13,500 വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് ഈ സീക്വന്‍സിങ്. ഈ സീക്വൻസിലെ മാറ്റം നോക്കിയാണ് വൈറസുകൾക്ക് തിരുത്തൽ (മ്യൂട്ടേഷൻ) സംഭവിച്ചോയെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വൈറസുകളിലെ ജനിതക തിരുത്തൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വൈറസുകളുടെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീനുകളുടെ രൂപമാറ്റവും ഈ തിരുത്തലിലൂടെ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് പുതിയ ജീവികളിലെ കോശങ്ങളിലെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാന്‍ വൈറസ് പ്രോട്ടീനുകൾക്കു സാധിക്കുന്നത്.



അമിനോആസിഡുകളുടെ ശ്രേണിയാലാണ് ഈ പ്രോട്ടിനുകൾ നിർമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് എത്രമാത്രം ശക്തമായി ഇവ മറ്റുള്ളവയിലേക്കു പടരും എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പൊതുവായുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ എ, ബി വൈറസുകളിൽ എട്ട് ജീൻ സെഗ്മെന്റുകളാണുള്ളത്. ഇവയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഒരു മനുഷ്യ ശരീര കോശത്തെ ആക്രമിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും പുതിയ വൈറസുകളെ ഉൽപാദിപ്പിക്കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ‘നിർദേശങ്ങൾ’ ഉളളത്.



ഒട്ടകങ്ങളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്ന കൊറോണ വൈറസുകൾക്കു ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ച് അവ മനുഷ്യരിലേക്കും പടർന്നതാണ് മെർസ്. വെരുകുകളെ മാത്രം ആക്രമിച്ചിരുന്നവയ്ക്ക് തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചതാണ് സാർസ് കോവ് 1 വൈറസ്. ഇതെല്ലാം വൈറസുകളുടെ പുറത്തുള്ള പ്രോട്ടീനുകൾക്ക് ജനിതക തിരുത്തൽ സംഭവിച്ചപ്പോൾ സാധ്യമായതാണ്. സാർസ് കോവ് 2 വൈറസ് എവിടെനിന്നാണു വന്നതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. വൈറസിന്റെ ജീനോം സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തിയാൽ അവയ്ക്കു സമാനമായ വൈറസുകൾ ഏതെല്ലാം ജീവികളിലുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്താനാകും. അതുവഴി ഏതു ജീവിയിൽനിന്നാണു പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നതെന്നും തിരിച്ചറിയാം. ഒപ്പം വാക്സിൻ നിർമാണത്തിലും നിർണായക കണ്ടെത്തലാകും അത്.





