1200 കിലോമീറ്റർ അകലെ നാട്ടിലെത്തണം; 2.32 ലക്ഷത്തിന് ഉള്ളി വാങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങി

അലഹാബാദ് ∙ ലോക്ഡൗണിൽ മുംബൈയിൽനിന്ന് അലഹബാദില്‍ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും? മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ പ്രേം മൂർത്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച മാർഗം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അയാളൊരു ഉള്ളി കച്ചവടക്കാരനാകുകയായിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുംബൈയിൽ തങ്ങിയ പ്രേം മൂർത്തി സംഭവം നീളുമെന്നറിഞ്ഞതോടെയാണു നാട്ടിലെത്താൻ ഉള്ളി വൻതോതിൽ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത്.

‘അന്ധേരി ഈസ്റ്റിലെ ആസാദ് നഗറിലാണു താമസിക്കുന്നത്. ഇതു വളരെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ‌ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതു റിസ്ക് ആണ്’– പ്രേം മൂർത്തി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ ബസ്, ട്രെയിൻ, വിമാന സർവീസുകളൊന്നും ഇല്ല. സർക്കാർ ഒരു വഴി മാത്രമാണു ബാക്കി വച്ചതെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ പ്രേം, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കു തടസ്സമില്ലെന്ന ഇളവാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

ഏപ്രിൽ 17ന് നാസിക്കിൽനിന്ന് ഒരു മിനി ട്രക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു. അവിടെനിന്ന് 10,000 കിലോ തണ്ണിമത്തൻ വാങ്ങി വാഹനം മുംബൈയിലെത്തിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനുമായി കരാര്‍ ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നീട് പിംബാൽഗൻ മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് കിലോയ്ക്ക് 9.10 രൂപ നിരക്കിൽ‌ 25,520 കിലോ ഉള്ളി വാങ്ങി. ഇതിനായി ചെലവാക്കിയത് 2.32 ലക്ഷം രൂപ. പിന്നീട് ഇത് ട്രക്കിൽ നിറച്ച് ഏപ്രിൽ 20ന് അലഹാബാദിലേക്കു യാത്ര തിരിച്ചു. ട്രക്ക് വാടകയായി 77,500 രൂപയാണു നൽകിയത്. 1,200 കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി ഏപ്രിൽ 23ന് അലഹബാദിലെത്തിയ പ്രേം മുണ്ടേര ചന്തയിലേക്കാണു പോയത്.

എന്നാൽ ഇവിടെനിന്ന് ചരക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ആരെയും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് പ്രേമിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാമമായ കോട്‍വ മുബാറക്പൂരില്‍ ഉള്ളി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും ഉള്ളി വാങ്ങാൻ ഇതുവരെ ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉടൻ തന്നെ നല്ല കച്ചവടം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രേം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പൊലീസിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രേം ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിലാണ്.

