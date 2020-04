സമയവും അധ്വാനവും പാഴാകുന്നു, വാർത്താ സമ്മേളനം എന്തിനാണ്?; ചോദ്യമെറിഞ്ഞ് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദിവസേന നടത്തുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയവും അധ്വാനവും മൂല്യമില്ലാതാകുകയാണെന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. മാധ്യമങ്ങൾ സത്യവും വസ്തുതകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നത് എന്തിനാണ്? മാധ്യമങ്ങൾ വിദ്വേഷപരമായ ചോദ്യങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല.

മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്ല റേറ്റിങ് കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ യുഎസിലെ ജനങ്ങൾക്കു വ്യാജവാര്‍ത്തകളല്ലാതെ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല– ട്രംപ് ട്വിറ്ററിൽ ആരോപിച്ചു. വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ രോഗപ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രംപ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങള്‍ വിവാദമായിരുന്നു. തുടർ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദിവസവുമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് നിർത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

ദിവസവുമുള്ള വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ട്രംപ് തന്റെ നയങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുന്നതു നിർ‌ത്താൻ ട്രംപിന്റെ വിശ്വസ്തർ‌ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളില്‍ രണ്ടു മണിക്കൂറിലധികം നീളാറുണ്ട്.

English Summary: "Not Worth Time And Effort": Donald Trump On Press Briefings After Disinfectant Remark