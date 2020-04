സന്തോഷ വാർത്ത; ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ഭീതി ജൂലൈയിൽ തീരും, യുഎഇയിൽ ജൂണിലും

സിംഗപ്പുർ∙ ജൂലൈ 25 ആകുന്നതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം പൂർണമായും ഇല്ലാതാകുമെന്ന് പഠനം. രോഗവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഗണിത മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് ഏഷ്യയിലെ സമുന്നത സാങ്കേതിക സ്ഥാപനമായ സിംഗപ്പുർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിസൈൻ (എസ്‌യുടിഡി) നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നത്. മേയ് 21 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 97% കുറവുണ്ടാകും. മേയ് 31 ആകുമ്പോഴേക്കും അത് 99 ശതമാനത്തിലെത്തും. ജൂലൈ 25ന് പുതിയ രോഗികൾ രാജ്യത്ത് ഇല്ലാതാകുന്ന, 100% രോഗവ്യാപനമില്ലായ്മ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ത്യയെത്തുമെന്നും എസ്‌യുടിഡി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രോഗബാധയ്ക്കു സാധ്യതയുളളവർ, രോഗം ബാധിച്ചവർ, മുക്തരായവർ എന്നിവരുടെ തോത് കണക്കാക്കിയുള്ള എസ്ഐആർ (സസെപ്റ്റിബ്ൾ–ഇൻഫെക്റ്റഡ്–റിക്കവേഡ്) എപ്പിഡെമിക് ഗണിതമോഡലാണ് ഇതിനായി എസ്‌യുടിഡി ഗവേഷകർ അവലംബിച്ചത്. ഇതുപ്രകാരം മേയ് 29 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം 97 ശതമാനവും ജൂൺ 16 ആകുമ്പോഴേക്കും 99 ശതമാനവും കുറയും. ലോകത്തുനിന്നു പൂർണമായും കോവിഡ് ബാധ ഒഴിയുക 2020 ഡിസംബർ എട്ടിനായിരിക്കുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു.

യുഎഇയിൽ മേയ് 10 ആകുമ്പോഴേക്കും രോഗവ്യാപനത്തിൽ 97% കുറവുണ്ടാകും. മേയ് 18ന് രോഗവ്യാപനം 99% കുറയുമെന്നും ഗ്രാഫിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജൂണ്‍ 21നായിരിക്കും യുഎഇ പൂർണമായും കോവിഡ് മുക്തമാവുക (ഏപ്രിൽ 24 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ചാണ് താഴെയുള്ള ഗ്രാഫുകൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്)

സൗദിയിൽ മേയ് 21 ആകുമ്പോഴേക്കും രോഗവ്യാപനത്തിൽ 97% കുറവുണ്ടാകും. മേയ് 29 ആകുമ്പോഴേക്കും 99 ശതമാനവും. പൂർണമായും രോഗവ്യാപനം ഇല്ലാതാകാൻ ജൂലൈ 10 വരെ കാത്തിരിക്കണം.

യുഎസിൽ രോഗവ്യാപനം മേയ് 11 ആകുമ്പോഴേക്കും 97% കുറയുമെന്ന് പഠനം പറയുന്നു. മേയ് 23 ആകുമ്പോഴേക്കും 99 ശതമാനവും. യുഎസിൽ പൂർണമായും കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം ഇല്ലാതാകാൻ ഓഗസ്റ്റ് 26 വരെ കാത്തിരിക്കണം.

ലോകത്താകമാനവും ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത 28 രാജ്യങ്ങളിലെയും കണക്കുകൾ വിശകലനം ചെയ്താണ് എസ്‌യുടിഡി ഗ്രാഫുകൾ തയാറാക്കിയത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതിനെക്കാൾ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ യഥാർഥ കണക്കെന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വരുംനാളുകളിൽ എസ്‌യുടിഡി പ്രവചിച്ച കണക്കുകളും യഥാർഥ കണക്കുകളും ഒത്തുവരികയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ പിന്നെയുമേറും. ഓരോ ദിവസത്തെയും കണക്കനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിൽ മാറ്റം വരും.

പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ തടയാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് കംപാർട്മെന്റ് മോഡലുകൾ. ഇതു പ്രകാരം ജനക്കൂട്ടത്തെ പലതായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനെയും ഓരോ അക്ഷരത്താലാണ് തിരിച്ചറിയാനാവുക– എസ് (സസെപ്റ്റിബ്ൾ), ഇ (എക്സ്പോസ്ഡ്), ഐ (ഇൻഫെക്ഷ്യസ്), ആർ (റിക്കവേഡ്), ഡി(ഡെഡ്) എന്നിങ്ങനെ. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനിടെയാണ് ഇത്തരം മോഡലുകൾ പ്രചാരത്തിലായത്.

പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏതറ്റം വരെ പോകുമെന്നതു സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ പ്രവചനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കെർമാക്ക്–മക്‌കെൻഡ്രിക് തിയറി 1927ൽ പേരെടുത്തതോടെയാണ് ഈ ഗണിതമാതൃകകൾക്കും വ്യാപക പ്രചാരം ലഭിക്കുന്നത്. എ.ജി.മക്‌കെൻഡ്രിക്, ഡബ്ല്യു.ഒ.കെർമാക് തുടങ്ങിയവർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഈ മാതൃക ഇന്നും രോഗവ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്.

എങ്ങനെയാണ് രോഗം പടരുന്നത്, എത്രകാലം വരെ തുടരും തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രവചിക്കാൻ ഈ മാതൃകയാൽ സാധിക്കുമെന്നു ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കംപാർട്മെന്റൽ മോഡലുകളിൽതന്നെ പ്രശസ്തമാണ് യുഎസിലെ ഡ്യൂക്ക് സർവകലാശാലയിലെ ഡേവിഡ് സ്മിത്തും ലാങ് മൂറും തയാറാക്കിയ എസ്ഐആർ മോഡൽ. രോഗബാധയ്ക്കു സാധ്യതയുളളവർ (എസ്), രോഗം ബാധിച്ചവർ (ഐ), മുക്തരായവർ (ആർ) എന്നിവരെയാണ് ഓരോ ‘കംപാർട്മെന്റുകളായി’ ഈ ഗണിതമോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

നിശ്ചിത ജനസംഖ്യയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗം പടരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അത് പകരുമോയെന്നും എന്ന് ഇതിന്റെ വ്യാപനം അവസാനിക്കുമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ എസ്ഐആർ മാതൃകയിലൂടെ സാധിക്കും. ഓരോ ദിവസവും യഥാർഥത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണവും രോഗബാധയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളവരുടെ എണ്ണവും കണക്കാക്കിയാണു പ്രവചനം. ഇതിനായി വൻതോതിൽ ഡേറ്റ വിശകലനവും വേണ്ടിവരും.

Our World in Data വെബ്സൈറ്റിൽനിന്നാണ് എസ്‌യുടിഡി കോവിഡ് ഗണിതമാതൃകയ്ക്കു വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. മനുഷ്യരിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്ന അഞ്ചാംപനി, മുണ്ടിനീര് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിൽ എസ്ഐആർ മാതൃക നേരത്തേ പല രാജ്യങ്ങളിലും പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

