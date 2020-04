അമരാവതി ∙ ‘ബോറടി’ മാറ്റാൻ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ചേർന്ന് ചീട്ട് കളിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് 24 പേര്‍ക്ക്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയ്ക്കടുത്ത് കൃഷ്ണലങ്കയിലാണ് സംഭവം. വിജയവാഡയിലെ കര്‍മിക നഗറിലും സമാനമായ സംഭവത്തില്‍ 15 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി കൃഷ്ണ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ എ. മുഹമ്മദ് ഇംതിയാസ് പറഞ്ഞു.



വിരസത മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ സുഹൃത്തുക്കളെയും അയല്‍ക്കാരെയും കൂട്ടി ചീട്ടുകളിച്ചത്. പിന്നാലെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 24 പേർക്കും വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധയുണ്ടായിരുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘിച്ച് ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കര്‍മിക നഗറിൽ‍ 15 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചത്.

രണ്ടു സംഭവത്തിലുമായി 39 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചെന്ന് കലക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം അനുസരിക്കാതിരുന്നതാണ് രണ്ടു സംഭവത്തിലേയ്ക്കും നയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രധാന കോവിഡ് ഹോട്സ്‌പോട്ട് ആണ് വിജയവാഡ. 100ല്‍ അധികം കേസുകളാണ് ഇവിടെ ഇതുവരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 25 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.‌

English Summary: After "Bored" Driver Plays Cards With Friends, 24 Infected With COVID-19