തിരുവനന്തപുരം∙ രാജ്യത്ത് രണ്ടാഴ്ച കൂടി ലോക്‌ഡൗൺ നീട്ടണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ(ഐഎംഎം). ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ രോഗബാധ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും പ്രവാസികളെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ അയയ്ക്കരുതെന്നും ഐഎംഎം വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് പരിശോധന സ്വകാര്യ മേഖലയിലും വേണമെന്നും ഐഎംഎം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തീവ്രബാധിത പ്രദേശങ്ങളില്‍ കര്‍ശന ലോക്ഡൗണ്‍ തുടരുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രണ്ടാം ഘട്ട ലോക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള ഭാവി നടപടികള്‍ തീരുമാനിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

