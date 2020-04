ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കും; മുൻഗണന ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ കൊണ്ടുവരാൻ സംസ്ഥാനം പദ്ധതി തയാറാക്കി. ഇതിനുള്ള റജിസ്ട്രേഷൻ ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കും. മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നോർക്കയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വിശദാംശങ്ങൾ നോർക്ക പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മടങ്ങി വരുന്നവരെ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധിക്കും. ഇവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ നിർബന്ധമാണ്. ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും.

തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നവരിൽ മുൻഗണന നൽകുന്ന വിഭാഗം:

∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയവർ

∙ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞവർ

∙ കേരളത്തിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് തീയതി നിശ്ചയിച്ച മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ താമസക്കാർ

∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പഠനാവശ്യത്തിന് പോയവർ

∙ പരീക്ഷ, ഇൻറർവ്യൂ എന്നിവയ്ക്ക് പോയവർ

∙ തീർഥാടനം, വിനോദ സഞ്ചാരം, ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണാൻ പോയവർ

∙ അടച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾ

∙ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ‌, റിട്ടയർ ചെയ്തു നാട്ടിലേക്കു വരേണ്ടവർ

∙ കൃഷിപ്പണിക്കു പോയവർ

English Summary: Kerala to Bring Back Malayalis from other States