തിരുവനന്തപുരം ∙ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നോർക്ക റൂട്‌സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രവാസി മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. റജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച് കേവലം അഞ്ചു മണിക്കൂറുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേർ മടങ്ങി വരാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇതോടെ സർക്കാർ കണക്കു കൂട്ടിയതിലും ഏറെ പേർ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും എന്നുറപ്പായി.



ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറര മുതലാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയവർക്കും പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി ഓൺലൈനായി പേര് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സൗകര്യം നൽകിയത്. റജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് 1,00,755 ആയി. ഏറ്റവുമധികം പേർ യുഎഇയിൽ നിന്നാണ്, 45,430 പേർ. അതായത് മടങ്ങാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവരുടെ 45% പേർ. ഖത്തറിൽ നിന്ന് 11,668 പേരും സൗദിയിൽ നിന്ന് 11,365 പേരും കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് 6,350 പേരും ഒമാനിൽ നിന്ന് 4,375 പേരും ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് 2,092 പേരും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണാതീതമായി പടരുന്ന അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ 324 പേരും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവുമധികം യുകെയിൽ നിന്നാണ്, 621 പേർ. മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ എന്നീ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നൂറിലേറെ പേർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് എത്തിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് പ്രവാസി പ്രമുഖരുമായുള്ള വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തിരികെ വരുന്നവരെ ക്വാറന്റീനിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സൗകര്യങൾ പര്യാപ്തമാവില്ലെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര പേർ കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നു നോക്കി കൂടുതൽ ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.

