ഗുഹ കടന്നെത്തിയും വവ്വാലിനെ പിടിക്കും; ഇവർ ലോകനന്മയുടെ ‘വൈറസ് വേട്ടക്കാർ’

എബോള, സ്വൈൻ ഫ്ലൂ, എയ്ഡ്സ്, മെർസ്, സാർസ്, ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വൈറസ് രോഗബാധകളുടെ പട്ടികയിൽ കോവിഡ‍് 19 എന്ന മഹാമാരിയും പുതിയതായി ഇടം നേടിയ കാലമാണിത്. ഇതിൽ മൃഗങ്ങളിൽനിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കു രോഗം പകരുന്ന ചില വൈറസുകൾ മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നാശകാരിയായ മഹാമാരികൾക്കു വഴിതെളിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രലോകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

2003 ൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സാർസ് വൈറസ്, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ചൈനയിലെ യുനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഗുഹയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഹോഴ്സ്ഷൂ വവ്വാലുകളിൽനിന്നാണെന്നു ഉദ്ഭവിച്ചതെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താനും രേഖപ്പെടുത്താനുമായി ഗുഹകൾ തേടിയിറങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്, ‘വൈറസ് വേട്ടക്കാർ’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഗവേഷകർ.

വൈറസുകളെ തേടി വവ്വാൽ ഗുഹകളിൽ

ഗുഹയിൽ കയറും മുൻപ് ആ ചെറിയ സംഘം ഗവേഷകർ ഹസ്മത് സ്യൂട്ട് (ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്ത്രം) ധരിച്ചു. മുഖത്ത് മാസ്കുകളും കൈകളിൽ കട്ടിയേറിയ ഗ്ലൗവുകളും. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു തരിപോലും പുറത്തുകാണാത്ത തരത്തിൽ മൂടിപ്പൊതിഞ്ഞ് അവർ ഗുഹയിലേക്കു കയറി. ലോകത്തിന് അജ്ഞാതമായ വൈറസുകളെത്തേടിയാണ് ഈ യാത്ര. പരിശോധിക്കേണ്ടത് വവ്വാലുകളെയും. ഇവയുടെ വിസർജ്യവും മൂത്രവുമാണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത്. സാധിച്ചാൽ രക്തവും. വവ്വാലുകളുടെ വായ്ക്കുള്ളിലെ സ്രവങ്ങളും ഇവർ ‘നിധി’യായി കാണുന്നു. ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ നെറ്റ് തൂക്കി തലയിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഹെ‍ഡ്‌ലൈറ്റുമായി സംഘം കയറി.

രാത്രിയാകാൻ കാത്തിരുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിനു വവ്വാലുകൾ ഭക്ഷണം തേടി ഗുഹയുടെ പുറത്തേക്കു പറന്നു. ഇവയിൽ പലതും നേരെ വൈറസ് വേട്ടക്കാർ സ്ഥാപിച്ച നെറ്റിലേക്ക്. പതുക്കെ ഈ നെറ്റുകളിൽനിന്ന് ഗവേഷകർ വവ്വാലുകളെ എടുത്ത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അനസ്തേഷ്യ നൽകി ഉറക്കി. അതിനുമുൻപ് ചിറകിലെ ഞരമ്പിൽനിന്ന് രക്തം ശേഖരിച്ചു. വായ്ക്കകത്തുനിന്നും മുഖത്തുനിന്നും സ്രവം ശേഖരിച്ചു. തുടർന്ന് വിശദമായ പഠനത്തിന് ലാബിലേക്ക്! – വൈറസ് വേട്ടക്കാരന്റെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് പുതിയ വൈറസുകളെ കണ്ടെത്താനും ലോകത്തെ മഹാമാരിയിൽനിന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി രൂപീകരിച്ച സംഘടനകളിലൊന്നായ യുഎസിലെ സന്നദ്ധസംഘടന ഇക്കോ ഹെൽത്ത് അലയൻസ് മേധാവി പീറ്റർ ദസാക് വിവരിക്കുന്നതിങ്ങനെ.

ദസാക് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വൈറസ് വേട്ടക്കാർ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തി മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു പകരാവുന്ന വൈറസുകളുടെ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലൈബ്രറി തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഏതൊക്കെ വൈറസുകൾ മനുഷ്യരിലേക്കു പകരാമെന്നും മഹാമാരിയാകാമെന്നും കണ്ടെത്താനാകുമെന്ന് ദസാക് പറയുന്നു.

വവ്വാലുകളിൽനിന്നായി ഇതിനകം 15,000 ലേറെ സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് ശ്രേണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 500ൽ പരം പുതിയ വൈറസുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2013ൽ ചൈനയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇത്തരം വൈറസുകളിലൊന്നിന് കോവിഡ്–19 ഉണ്ടാകുന്ന വൈറസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പത്തു വർഷത്തിനിടെ ലോകത്തെ ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലെ ഗുഹകളിലാണ് ദസാക് ഉൾപ്പെട്ട ‘വൈറസ് വേട്ടസംഘം’ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കൊറോണ വൈറസ് പഠനങ്ങൾ

ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കോവിഡ്–19 രോഗം ആദ്യം പടർന്നുപിടിച്ചപ്പോൾ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലെ ഷി ഷെങ്ലി എന്ന വൈറോളജിസ്റ്റ് ആദ്യം പരിശോധിച്ചത് ഇക്കോ ഹെൽത്ത് അലയൻസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ 500 പുതിയ വൈറസുകളുടെ വിവരശേഖരമാണ്. 2013ൽ യുനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഗുഹയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഹോഴ്സ്ഷൂ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വവ്വാലുകളിൽനിന്നുള്ള സാംപിളുമായി 96.2% ചേർച്ച ഇപ്പോൾ പടർന്നുപിടിച്ച വൈറസിനുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ ഈ വൈറസ് കോവിഡ് രോഗമുണ്ടാക്കിയ സാർസ് കോവ് 2 വൈറസിന്റെ പൂർവികനോ അടുത്ത ബന്ധുവോ ആകാമെന്നു കരുതുന്നതായു ഷി ഷെങ്ലി പറഞ്ഞു.

വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് മറ്റേതോ മൃഗത്തിലേക്ക് വൈറസ് പടർന്നു. ഈ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറിയ വൈറസിന് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചു കാണണം. അതായിരിക്കാം 3.8% വ്യതിയാനം കോവിഡ് 19 ന് കാരണമാകുന്ന കൊറോണ വൈറസിനുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നു ഷെംങ്ലിയുടെ ഗവേഷണം വിലയിരുത്തി ദസാക് പറയുന്നു. ‘‘വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെനിന്നാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ അതിന്റെ ജനിതക വ്യതിയാനവും മറ്റും ഗവേഷകർക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. ഭാവിയിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികളെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാനുമാകും.’’ – ദസാക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം, ഈ വ്യതിയാനം ചിലപ്പോൾ വൈറസിനു വന്ന പരിണാമത്തെത്തുടർന്നാകാമെന്ന് തുലേൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിസിനിലെ മൈക്രോബയോളജി ആൻഡ് ഇമ്യൂണോളജി പ്രഫസർ ഡോ. റോബർട്ട് എഫ്. ഗാരി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഈനാംപേച്ചികളിൽ കാണുന്ന കൊറോണ വൈറസുമായി ഈ കൊറോണ വൈറസിന് സാമ്യമുണ്ടെന്ന വസ്തുതയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വുഹാനിലെ ഹനാൻ സീഫുഡ് മൊത്തവ്യാപാര മാർക്കറ്റിലെ ഈനാംപേച്ചി വിൽപ്പനയാണ് വൈറസിനെ മനുഷ്യരിലെത്തിച്ചതെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ ആദ്യ കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് ഈ മൃഗമാംസ വ്യാപാരശാലയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാർത്തയും വന്നിരുന്നു. അതേസമയം, ചൈനയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ 41 പേരിൽ 13 പേർക്ക് ഈ വ്യാപാരശാലയുമായി ബന്ധമില്ലായിരുന്നുവെന്ന വാർത്തയും വിസ്മരിക്കാനാകില്ല. അതിനാൽ വൈറസ് പൂർണമായും ഈ വെറ്റ്മാർക്കറ്റിൽനിന്നാണ് വന്നതെന്നു പറയാനാകില്ലെന്നും വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

2013–16ൽ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട എബോള വൈറസിനു കാരണമായ സയർ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട വൈറസിനെ ലൈബീരിയയിലെ വവ്വാലുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതായി 2019 ജനുവരിയിൽ കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ മെയിൽമാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തും ഇക്കോഹെൽത്ത് അലയൻസും ചേർന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 11,000 ൽ അധികം മരണങ്ങൾ ആണ് എബോള ബാധിച്ച് ഉണ്ടായത്.

‘കൊറോണ വൈറസ് ലൈബ്രറി’

വവ്വാലുകളിൽ നിന്നും മറ്റും ശേഖരിക്കുന്ന സാംപിളുകൾ ആദ്യം നൈട്രജൻ ലായിനിയിലാണ് ലബോറട്ടറികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതുവരെ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് പലയിടത്തുമുള്ള ലാബുകളിലേക്ക് ഇവ അയയ്ക്കും. സാംപിളുകളിൽനിന്ന് വൈറസിന്റെ ഡിഎൻഎ വേർതിരിച്ച് എടുക്കും. ഇവ ജെൻബാങ്കിലെ പ്രൊഫൈലുകളുമായി ഒത്തുനോക്കും. പുതിയ വൈറസിനെയാണോ ലോകം നേരിടുന്നത് എന്നറിയാനാണിത്. (ലോകത്ത് ഇതേവരെ പരിചിതമായ എല്ലാ മനുഷ്യ, മൃഗ വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ജെൻബാങ്ക്(GenBank). യുഎസ് നാഷനൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷനാണ് (എന്‍സിബിഐ) ഈ ഡേറ്റാബേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്).

എന്നാൽ ഇത്തരം വിലയിരുത്തൽ എപ്പോഴും വ്യക്തതയുള്ളതാവണമെന്നില്ല. തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട വൈറസിന്റെ ഡിഎൻഎയിൽ 20 ശതമാനത്തിലധികം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ വൈറസ് ആയാണ് കണക്കാക്കുകയെന്ന് ബാങ്കോക്കിലെ ചുലാലോങ്‌കോൺ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധമുള്ള ലാബിലെ ഗവേഷകൻ സുപാപോൺ വചരാപ്രൂക്സദേ വിശദീകരിച്ചു.

ഒരു വൈറസ് ഇത്തരം ഗവേഷണങ്ങൾക്കിടെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാകാം. ന്യൂമോണിയയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന പകുതിയിൽത്താഴെ വൈറസുകളെ മാത്രമേ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളൂ – പറയുന്നത് ഹോങ്കോങ് സർവകലാശാലയിലെ എമേർജിങ് ഡിസീസസ് വിദഗ്ധൻ പാട്രിക് വൂ. പലപ്പോഴും രോഗി ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് സ്വയം ഭേദപ്പെടാറുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നു.

2005 ൽ പുതിയ തരം കൊറോണ വൈറസുമായി രണ്ടു രോഗികളെ ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആശുപത്രിയിലാക്കി. വൂ ആ വൈറസിനെ എച്ച്കെയു1 എന്നു പേരിട്ടു വിളിച്ചു. എന്നാൽ യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നിരവധിപ്പേരെ ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീടു വ്യക്തമായി.

നിപ്പ ആദ്യം വന്നത് 1998ൽ?

മലേഷ്യയിൽ 1998ലുണ്ടായ പകർച്ചവ്യാധിക്കു പിന്നിൽ നിപ്പ വൈറസ് ആണെന്നാണ് ദസാക് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അന്ന് 105 പേരാണ് ഈ വൈറസ് ബാധയിൽ മരിച്ചത്. വവ്വാലുകളിൽനിന്ന് ദീർഘ നാളുകൾക്കുമുൻപുതന്നെ ബംഗ്ലദേശിന്റെ ഗ്രാമീണമേഖലകളിലെ മനുഷ്യരിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പടർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ദസാക്കിനെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

‘‘എല്ലാ വർഷവും അഞ്ചാംപനിക്കു സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളോടെ ചില പകർച്ചവ്യാധികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ രോഗികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ ചിലതിൽ ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചത് നിപ്പ വൈറസ് ആയിരുന്നതായും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഇവ ബാധിക്കുന്നവരിൽ പലർക്കും മെഡിക്കൽ സഹായം തേടാനുള്ള സാമ്പത്തികമുണ്ടാകില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യവും.’’ – ദസാക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എന്തുകൊണ്ട് വവ്വാലുകൾ?

എന്തുകൊണ്ട് വവ്വാലുകൾ ഇത്രയധികം വൈറസുകളുടെ വാഹകരാകുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദ്യം വിലയിരുത്തേണ്ടത് വവ്വാലുകളുടെ ജീവിതരീതിയാണ്. പൂക്കളുടെ പരാഗണം, വിത്തുകളുടെ വിതരണം തുടങ്ങിയവയിൽ വവ്വാലുകൾ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. നമ്മളെ കടിക്കുന്നതും പ്രകൃതിയിലെ ഫലങ്ങളും മറ്റും കഴിക്കുന്നവയുമായ പ്രാണികളെ വവ്വാലുകള്‍ ഭക്ഷണമാക്കാറുണ്ട്. മനുഷ്യരിലേക്കു പകരുന്ന പല ഗുരുതര രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകളെയും ഇവ ഇത്തരത്തിൽ വഹിക്കുന്നു.

പേവിഷത്തിനിടയാക്കുന്ന വൈറസ്, മാർബർഗ് വൈറസ്, ഹെൻ‍‍ഡ്ര, നിപ്പ വൈറസ് തുടങ്ങിയവ വവ്വാലുകൾക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കാതെ അവയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാറുണ്ട്. പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക സസ്തനിയായതിനാലായിരിക്കാം വവ്വാലുകളിൽ ഇത്രയധികം വൈറസുകൾ പാർക്കാൻ കാരണമെന്ന് സിംഗപ്പൂരിലെ ഡ്യൂക്ക് – നാഷനൽ സർവകലാശാലയിലെ വൈറോളജിസ്റ്റായ ഡോ. ലിൻഫ വാങ് കരുതുന്നു.

‘‘പറക്കുമ്പോൾ വവ്വാലുകളുടെ ശരീര താപനില 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായി വർധിക്കും. ഹൃദയമിടിപ്പ് മിനിറ്റിൽ ആയിരവും. ദിവസവും മണിക്കൂറുകൾ പറക്കുന്നതിന് വവ്വാലുകൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഊർജം ആവശ്യമാണ്. ഈ അമിതമായ ഊർജവിനിമയം നടക്കുമ്പോഴും കോശങ്ങൾ തകർന്നുപോകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനവും വവ്വാലുകളിലുണ്ട്. ഈ പ്രതിരോധം തന്നെയാവാം ഇത്തരം വൈറസുകൾ ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽനിന്ന് വവ്വാലുകളെ രക്ഷിക്കുന്നത് (ഈ ശക്തമായ സംവിധാനം മനുഷ്യരിലില്ല).’’ – വാങ് പറയുന്നു.

