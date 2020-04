മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച രണ്ടു സന്യാസിമാരെ യുവാവ് കൊലപ്പെടുത്തി

ബുലന്ദ്‌ഷഹർ ∙ മോഷണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ, കഞ്ചാവിനടിമയായ യുവാവ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്‌ഷഹറില്‍ രണ്ടു സന്യാസിമാരെ കൊലപ്പെടുത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. 55ഉം, 35ഉം പ്രായമുള്ള സന്യാസിമാരാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി രാജുവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജു രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി അക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സന്യാസിമാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രവീന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു.



English Summary: 2 Sadhus Killed In UP Temple Allegedly By Man They Had Accused Of Theft