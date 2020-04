‘ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് മുൻവിധി’: കേന്ദ്രതീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് ചൈന

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുണനിലവാരമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് ചൈനീസ് കമ്പനികളില്‍ നിന്നുള്ള കോവിഡ് പരിശോധനാ കിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തിയ കേന്ദ്രതീരുമാനത്തിൽ ആശങ്കയറിച്ച് ചൈന. ഇന്ത്യൻ നടപടി ആശങ്കാജനകമാണെന്നു ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് ജി റോങ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ചൈനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ മോശപ്പെട്ടതെന്നു മുദ്രകുത്തുന്നതും മുൻവിധിയോടെ സമീപിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് (ഐസിഎംആര്‍) നടത്തിയ മൂല്യ നിര്‍ണത്തിലും തീരുമാനത്തിലും ചൈനയ്ക്ക് അതൃപ്തിയും ആശങ്കയും ഉണ്ടെന്നും ചൈനീസ് എംബസി വക്താവ് കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചു.

ചൈനീസ് കമ്പനികളായ ഗ്വാങ്‌ഷോ വോൺഫോ ബയോടെക്, ഷുഹായ് ലിവ്‌സോൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്നിവ നിർമിച്ച കൊറോണ വൈറസ് പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയതിനു പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചൈന രംഗത്തെത്തിയത്. കിറ്റുകൾക്ക് ചൈനീസ് കമ്പനി വില 245 രൂപയാണെന്നിരിക്കെ ഐസിഎംആർ വാങ്ങിയത് 600 രൂപയ്ക്കാണെന്നുള്ളതും വിവാദത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി. കിറ്റുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ‍ഡയറക്ടറുടെ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിവാദമായതോടെ, കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ദ്രുതപരിശോധന (റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ്) തൽക്കാലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും ഐസിഎംആർ നിർദേശം നൽകി. എന്നാൽ കൂടുതൽ കിറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ റദ്ദാക്കിയെന്നും കിറ്റുകൾക്കായി മുൻകൂട്ടി തുക നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു രൂപ പോലും നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഔദ്യോഗിക വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

കിറ്റ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐസിഎംആർ തുകയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു പൈസയുടെ പോലും നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മുഴുവന്‍ തുകയും മുന്‍കൂട്ടി നല്‍കി കിറ്റ് വാങ്ങാന്‍ തയാറാകാത്തതിലൂടെ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ഐസിഎംആറും വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തെമ്പാടും കിറ്റിന് വന്‍തോതില്‍ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഐസിഎംആർ ഈ ഇടപാട് നടത്തിയത്.

വോൺ‌ഫോയില്‍ നിന്നു മൂല്യനിര്‍ണയ സമിതിക്ക് നാല് ബിഡുകൾ ലഭിച്ചു. 1204 രൂപ, 1200 രൂപ, 844 രൂപ, 600 രൂപ എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് അവര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 600 രൂപയുടെ അപേക്ഷ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് (L1) എന്ന നിലയില്‍ പരിഗണിച്ചു. ഇതിനിടെ, ചൈനയിലെ വോൺഫോ കമ്പനിയില്‍ നിന്നു നേരിട്ട് സിജിഐ മുഖേന കിറ്റ് വാങ്ങാനും ഐസിഎംആര്‍ ശ്രമിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍, മുന്‍കൂര്‍ പണം സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വോൺഫോയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വിതരണക്കമ്പനി നല്‍കിയ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കൊട്ടേഷൻ തുകയ്ക്ക് ഉള്ള കിറ്റ് വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അത്തരം കിറ്റ് വാങ്ങാന്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഏജന്‍സി നടത്തിയ ആദ്യത്തെ ശ്രമമായിരുന്നു അതെന്ന് ഓര്‍ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കമ്പനികള്‍ അപേക്ഷയില്‍ നല്‍കിയ വില നിരക്കുകളെക്കുറിച്ചു മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളു എന്ന് ഐസിഎംആര്‍ വിശദീകരിച്ചു.

കിറ്റുകളുടെ ഒരു ഭാഗം ലഭിച്ച ശേഷം ഈ കിറ്റുകള്‍ ഏതുവിധമാണ് നമുക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്നതു സംബന്ധിച്ച ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഐസിഎംആര്‍ വീണ്ടും നടത്തി. അവയുടെ മികവു സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മതിയായ നിലവാരം ഇല്ല എന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വോൺഫോയുടെ ഓർഡറും മറ്റൊരു ഓർഡറും റദ്ദാക്കാനും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നെന്നും ഐസിഎംആർ അറിയിച്ചു.



