മാസ്ക് ധരിക്കാതെ കറങ്ങി; സിആർപിഎഫ് കമാൻഡോയെ ചങ്ങലകൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടു

ബെംഗളൂരു ∙ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനു ബെളഗാവിയിൽ സിആർപിഎഫ് കോബ്ര കമാൻഡോയെ പൊലീസ് മർദിക്കുകയും ചങ്ങലയിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്തതായി പരാതി. നക്സലുകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിലുള്ള സച്ചിൻ സുനിൽ സാവന്തിനെ സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ ചങ്ങലയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചത്.



അവധിയിലായിരുന്ന സച്ചിനെ 23നു സ്വദേശമായ ബെളഗാവി ചിക്കോഡിയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ കറങ്ങി നടന്നതു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മോശം ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചുവെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം.

എന്നാൽ വീടിനു മുന്നിൽ ബൈക്ക് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കവെ പൊലീസ് എത്തി അസഭ്യം പറയുകയും മർദിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച സച്ചിനെ മർദിക്കുകയും ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ വകുപ്പനുസരിച്ചു കേസെടുത്തതിനെ തുടർന്നു സച്ചിനെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

സച്ചിനെ ലാത്തി കൊണ്ടു മർദിക്കുന്നതിന്റെയും ചങ്ങലയ്ക്കിട്ടതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ ചിലർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെ പൊലീസിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമുയർന്നു. സംഭവത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി സിആർപിഎഫ്, കർണാടക ഡിജിപി പ്രവീൺ സൂദിനു കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സച്ചിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നു പരിഗണിക്കുമെന്നും അതിനു ശേഷം അന്വേഷണ പുരോഗതി പരിശോധിക്കുമെന്നും സിആർപിഎഫ് വക്താവ് ഡിഐജി എം.ദിനകരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: CoBRA jawan tied with chains at Karnataka police station for 'violating' lockdown