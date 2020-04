മുംബൈയിൽ 55 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള പൊലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തേണ്ട

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് ബാധ ഗുരുതരമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുംബൈയിൽ 55 നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള പൊലീസുകാർ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തേണ്ടെന്നു നിർദേശം. വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നതുവരെ വീട്ടിലിരിക്കാനാണ് അവരോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു. മൂന്നു പൊലീസുകാർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കും ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ അവധിയെടുക്കാം.

പ്രായമായവർക്കും രോഗങ്ങളുള്ളവർക്കും വളരെപ്പെട്ടെന്നു വൈറസ് ബാധയുണ്ടാകുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന 56 കാരനായ പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ്.



