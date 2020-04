ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോവിഡ് 19 രോഗത്തിനു കൂടുതല്‍ പുതിയ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി യുഎസിലെ സെന്‍ട്രല്‍ ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ (സിഡിസി). രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ രോഗികളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും രോഗാവസ്ഥ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സിഡിസിയിലെ ഗവേഷകര്‍ പുതിയ ചില രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കൂടി അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രോഗബാധിതരില്‍ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങളാണു പ്രകടമാകുന്നത്. ചിലര്‍ക്കു ലഘുവായ ലക്ഷണങ്ങളും ചിലര്‍ക്കു തീവ്രലക്ഷണങ്ങളും അനുഭവപ്പെടാം. വൈറസ് ബാധയുണ്ടായി രണ്ടു മുതല്‍ 14 ദിവസങ്ങള്‍ വരെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകാമെന്നും സിഡിസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കുളിര്, വിറയല്‍, മസില്‍ വേദന, തലവേദന, രുചിയും ഗന്ധവും നഷ്ടപ്പെടുക എന്നിവയാണ് സിഡിസി പുതിയ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ക്കെല്ലാം കോവിഡ് ആകണമെന്നില്ലെന്നും സിഡിസി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുന്നവര്‍ ഗൗരവമായെടുത്ത് ഡോക്ടറെ കാണുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും വേണമെന്നും സിഡിസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളില്‍ ഇവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പനി, കട്ടിചുമ, ക്ഷീണം, ശരീരവേദന, മൂക്കൊലിപ്പ്, തൊണ്ടവേദന, അതിസാരം എന്നിവയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങള്‍. സിഡിസിയുടെ ആദ്യപട്ടികയില്‍ ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ചുമയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന 80 ശതമാനം പേര്‍ക്കും ചെറിയതോതില്‍ മാത്രമേ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകുകയുള്ളു. ഭൂരിപക്ഷം പേര്‍ക്കും പെട്ടെന്നു തന്നെ രോഗം ഭേദമാകുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഞ്ചില്‍ ഒരാള്‍ക്കു മാത്രമേ രോഗം വഷളാകുകയും ശ്വാസതടസം നേരിടുകയും ചെയ്യുകയുള്ളുവെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിരക്തസമ്മര്‍ദം, ഹൃദയ, ശ്വാസകോശ രോഗം, പ്രമേഹം, കാന്‍സര്‍ എന്നിവയുള്ളവര്‍ക്കു കോവിഡ് ഗുരുതരമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യസംഘടന മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.



English Summary: New Symptoms Of COVID-19 Identified By Top US Medical Body