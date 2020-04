അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‌ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരാൻ രാജസ്ഥാന്‍

ജയ്പുർ ∙ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ തദ്ദേശീയരായ തൊഴിലാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി രാജസ്ഥാൻ. ഇതിനായി സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റായ ഇ–മിത്രയിൽ ഒരു ദിവസത്തിനകം അര ലക്ഷത്തോളം പേർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ കോട്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ അന്യസംസ്ഥാന വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചയച്ച മാതൃക തന്നെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ഇതിനായി സ്വീകരിക്കുന്നത്.

റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തൊഴിലാളികളോട് അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ തുടരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, ഇവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ചർച്ചയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2335 ആയി; ജയ്പുരിൽ 856 പേരും.

English Summary: Rajasthan government has said it will bring back migrant workers from other states