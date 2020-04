തിരുവനന്തപുരം ∙ മടങ്ങിവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മലയാളികളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് തുടങ്ങും. നോർക്കയുടെ www.registernorkaroots.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചികിത്സാ ആവശ്യത്തിന് പോയവർ, ചികിത്സ കഴിഞ്ഞവർ, കേരളത്തിലെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും തീയതി നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ താമസക്കാർ, പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച മലയാളികൾ, പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, തീർഥാടനം, വിനോദയാത്ര, ബന്ധുഗൃഹ സന്ദർശനം എന്നിവയ്ക്കായി പോയവർ, ലോക്ഡൗൺ മൂലം അടച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, വയോധികർ, കൃഷി ആവശ്യത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയവർ എന്നിവർക്ക് ആദ്യ മുൻഗണന ലഭിക്കും. അതേസമയം, വിദേശ മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോർക്ക ഏർപെടുത്തിയ റജിസ്ട്രേഷനിൽ 150ൽ അധികം രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി ചൊവ്വാഴ്ച വരെ 2,76,700 പേർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

