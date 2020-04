മുംബൈ∙ കടബാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ അവകാശ ഓഹരിയിലൂടെ വൻതുക സമാഹരിക്കാൻ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് (ആർഐഎൽ). ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ഏപ്രിൽ 30ന് ഉണ്ടായേക്കും. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റിലയൻസിന്റെ ഈ നീക്കം. ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ചിനു നൽകിയ റെഗുലേറ്ററി ഫയലിങ്ങിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

English Summary: RIL to consider rights issue on 30 April