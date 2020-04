ചൈനയെ കൊണ്ടു കണക്കു പറയിക്കും; കൊറോണ തുടക്കത്തില്‍ തടയേണ്ടിയിരുന്നു: ട്രംപ്

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ കൊറോണയെ ചൊല്ലി യുഎസ്-ചൈന പോര് മുറുകുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് ചൈനയ്‌ക്കെതിരെ രൂക്ഷഭാഷയിലാണു പ്രതികരിച്ചത്. വുഹാനില്‍നിന്നു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് വരുത്തിവച്ച നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കു ചൈനയില്‍നിന്നു നഷ്ടപരിഹാരം തേടിയേക്കുമെന്ന് ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. ചൈനയുടെ നടപടിയില്‍ അമേരിക്ക ഒട്ടും തൃപ്തരല്ലെന്ന് വൈറ്റ്ഹൗസില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. കൊറോണയെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തില്‍ തന്നെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് അമേരിക്ക കരുതുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള സത്വര നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ലോകമെമ്പാടും പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. ചൈനയെകൊണ്ടു കണക്കു പറയിക്കാന്‍ ഒട്ടേറെ വഴികളുണ്ട്. ശക്തമായ അന്വേഷണമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നടക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. വൈറസ് ബാധ മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനു പരിഹാരമായി ചൈന ജര്‍മനിക്ക് 165 ബില്യൻ ഡോളര്‍ നല്‍കണമെന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു ജര്‍മന്‍ പത്രം മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയതു ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സമാനമായ നടപടി യുഎസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, അതിലും എളുപ്പത്തിലുള്ള നടപടികളാവും അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കുകയെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ജര്‍മനി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ തുകയെക്കുറിച്ചാണ് യുഎസ് ആലോചിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

അമേരിക്കയില്‍ 55,000-ത്തിലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കു കനത്ത് ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ക്കു ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



