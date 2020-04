‘കിമ്മിന്റെ പെൺ അവതാരം’; രഹസ്യങ്ങള്‍ ചൂഴ്ന്ന്‌ ജാങിനു മേൽ ചാരക്കണ്ണുമായി യുഎസ്

ന്യൂയോർക്ക്‌/സോൾ ∙ ഉത്തര കൊറിയയിലെ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ ജീവനോടെയുണ്ടോ മരിച്ചോയെന്നോന്നും ഉറപ്പിക്കാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് ‌കിമ്മിന്റെ ഇളയ സഹോദരി കിം യോ ജാങിന്റെ പിന്നാലെയാണെന്ന് യുഎസ് ചാരസംഘടനയായ സെൻട്രൽ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജൻസിയിലെ (സിഐഎ) മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബ്രൂസ് ക്ലിങ്നർ. കിം യോ ജാങിനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിവര ശേഖരണം സിഐഎ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ക്ലിങ്നറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ചില യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

‘‘ഈ വിവരശേഖരണത്തിൽ ജാങ്ങിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. രോഗവിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ലഹരി ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജനത്തെ ഏത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പഠനങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ഏതായാലും കിം ജോങ് ഉന്നിനു ശേഷം ഉത്തരകൊറിയയിൽ നിന്ന് ഉദയം ചെയ്യാൻ ഇടയുള്ള കരുത്തയായ നേതാവായി കിം യോ ജാങിനെ യുഎസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.’’– ബ്രൂസ് ക്ലിങ്നർ പറയുന്നു.

2011 -ൽ കിമ്മിന്റെ പിതാവ് കിം ഇൽ സുങ് മരിച്ച സമയത്ത് രണ്ടു ദിവസത്തോളം ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണകൂടം മരണവാർത്ത ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട്, ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനന്തരാവകാശിയെ നിർണയിക്കാനുള്ള സന്ധി സംഭാഷണം നടന്ന ശേഷമാണ് വിവരം ലോകത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ചൈനയും കൊറിയയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ലോകമാധ്യമങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

കിമ്മിനു ശേഷം സഹോദരി കിം യോ ജാങ്ങ് ഉത്തര കൊറിയയുടെ ഭരണം കയ്യാളുമോയെന്നതാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കിമ്മിനൊപ്പം ഉത്തര കൊറിയയുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലുകളാണ് അതിനുള്ള മുഖ്യകാരണം. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍ഡ് ട്രംപ്, ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് എന്നിവരുമായി കിം ജോങ് ഉന്‍ ചർച്ചകൾ നടത്തിയപ്പോള്‍ സഹോദരിയാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത്.

2018 വിന്റർ ഒളിംപിക്സിൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ പ്രതിനിധിയായി യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായ മൈക്ക് പെൻസിന്റെ പിന്നിലായി ഇരുന്നതും കിം യോ ജാങ്ങാണ്. ദക്ഷിണകൊറിയയിലെത്തിയ ഇവർ സഹോദരന്റെ സന്ദേശവുമായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് മൂൺ ജെ ഇന്നിനെ ഉച്ചകോടിക്കു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കിം യോ ജാങ്

പിതാവിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കിം ജോങ് ഉന്നിന് സമീപം കിം യോ ജാങ്ങും നിൽക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോഴാണ് യോ ജാങ്ങും കിം കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഉത്തരകൊറിയക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിലും ഭരണകൂടത്തിലും യോ ജാങ്ങിനു സ്ഥാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചു. ഫാക്ടറികൾ, കൃഷിയിടങ്ങൾ, സൈനിക യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കിം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ കിം യോ ജാങ്ങും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യാന്തര വേദികളിലും അവർ സജീവ സാന്നിധ്യമായി.

വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഓഫ് കൊറിയയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ യോ ജാങ്ങിനെ ഏപ്രിൽ 11ന് പാർട്ടിയുടെ പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ അംഗമാക്കിയിരുന്നു. യോ ജാങിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കിമ്മിനെക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് കിം യോ ജാങ്ങെന്നും കിമ്മിന്റെ പെൺപതിപ്പാണെന്നും വരെ യുഎസ് മാധ്യമങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.

കിമ്മിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കും പിന്നിലും യോ ജോങ്ങാണെന്നും ആയുധങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നതിൽ ഇവർക്കു പ്രത്യേക ഭ്രമമാണെന്നും ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലുണ്ട്. കിമ്മിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കു പിന്നിലും യോ ജാങ്ങിന്റെ കൂടി കരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ കിമ്മിന് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതും വിദ്യാസമ്പന്നയായ അനുജത്തിയെ തന്നെയായിരുന്നു. വിദേശകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യുഎസുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കിമ്മിന്റെ ഉപദേശകയും യോ ജാങ്ങായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകളിലെ പരാമർശങ്ങൾ.

വട്ടമിട്ട വിമാനങ്ങളും യുഎസും

ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ മരണത്തോടു മല്ലടിച്ച് കിടക്കുകയാണെന്നും മസ്തിഷ്കമരണം സംഭവിച്ചെന്നുമൊക്കെ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കു‌മ്പോൾ അമേരിക്കൻ നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങൾ കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിനുമേൽ വട്ടമിട്ടു പറക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതാവസ്ഥ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പറക്കലെന്നു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിമർശനം ഉയരുകയും ചെയ്തു.

എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്പോർട്സ് എന്ന എയർ ട്രാഫിക് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടത്. യുഎസ് വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിലൂടെ പറക്കുന്നത് അസാധാരണമല്ലെങ്കിലും ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അസാധാരണമാണെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഉത്തരകൊറിയയിലെ തീരദേശ നഗരമായ ഹ്യാങ്സാനിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ ആരോഗ്യവാനായി കിം ജോങ് ഉൻ തുടരുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് യുഎസ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ പരിഹാസം. കൊറിയൻ ഉപദ്വീപിനു മുകളിലൂടെ വട്ടമിട്ടു പറന്നതല്ലാതെ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും യുഎസിനു ലഭിച്ചില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും സ്വബോധത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതിയെന്നു ജാപ്പനീസ് മാധ്യമങ്ങളും അച്ചുനിരത്തുന്നു. കിം ജോങ് ഉൻ മരിച്ചെന്നു വിവരം ലഭിച്ചതായി ബ്രിട്ടനിലെ ഡെയ്‌ലി എക്സ്പ്രസ് വാർത്ത നൽകിയതോടെയാണ് ഉത്തരകൊറിയൻ ഏകാധിപതിയുടെ പതനത്തെ കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ, സഹോദരി കിം യോ ജാങ്

ചൈനീസ് വിദേശ കാര്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവും ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായ ചാനലിന്റെ ഡയറക്ടറുമായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു വാർത്തയെന്നത് ഇതിനു രാഷ്ടീയമാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കിങ് ജോങ് ഉന്നിന്റെ മരണവാർത്ത യുഎസ് അടക്കമുള്ള ബന്ധവൈരികൾ തള്ളിയത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു ആക്കം കൂട്ടി. കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ പിതാവും മുൻ ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ഇൽ സുങ്ങിന്റെ മരണം ദിവസങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ മറച്ചുപിടിച്ച ഉത്തരകൊറിയ ‘കിമ്മിന്റെ മരണത്തിലും’ അതേ തന്ത്രം പയറ്റുകയാകാമെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ഉണ്ടായത്.

എന്നാൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നീക്കമാണ് ഏവരെയും അമ്പരിപ്പിച്ചത്. ആണവായുധ നിര്‍വ്യാപന ഉടമ്പടിയില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉപരോധം ശക്തമാക്കി ഉത്തര കൊറിയയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും കിം ജോങ് ഉന്നുമായി നേർക്കുനേർ പോർവിളിച്ചും ലോകത്തെ മുൾമുനയിലാക്കിയ ട്രംപ് വൈകാരികവും ഒപ്പം തന്ത്രപരവുമായാണ് കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ടത്.

‘‘കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി തനിക്ക് അറിയാം, എന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.’’ – ഇതായിരുന്നു യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‌ഡ് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അധികം വൈകാതെ നിങ്ങൾ അക്കാര്യം അറിയുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യാന്തര സമർദ്ദം ആവോളം ചുമത്തി രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നു ഉത്തര കൊറിയയെ കൊണ്ടു തന്നെ പറയിപ്പിക്കുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് ട്രംപ് പുറത്തെടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിമർശനമെറിയുന്നത്.

ശക്തമായ മാധ്യമ വിലക്കുള്ള ഉത്തര കൊറിയയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു വ്യക്തതയില്ലെന്നാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷകൻ ഡു ഹൈയോൺ ചാ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. കുറച്ചു കൂടി കൃത്യത ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ‘‘കിമ്മിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്നത് സത്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ കിം ജീവനോടെയുണ്ട് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആ വിവരങ്ങൾ പോരാതെ വരും.’’– ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ മുൻ ഇന്റലിജൻസ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ചാ പറയുന്നു.

English Summary: US steps up intelligence-gathering on Kim Jong Un's sister Kim Yo-jong