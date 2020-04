ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചശേഷം വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുറന്നുപ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഐ) പുറത്തുവിട്ടു. കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിന്തുടരണമെന്നാണ് നിർദേശം. തുറക്കുന്ന ടെർമിനലുകളുടെ എണ്ണവും ഭക്ഷ്യവിതരണ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണവും പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

മെട്രോകൾ പോലുള്ള ടയർ വൺ നഗരങ്ങളിലേക്കും ചില സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മാത്രമേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകാവൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട ടയർ ടു നഗരങ്ങളിലേക്കുമാകാം – എഎഐയുടെ മാർഗനിർദേശങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. നൂറിലധികം വിമാനത്താവളങ്ങൾ എഎഐയുടെ കീഴിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ കീഴിലാണ്.

പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ

∙ ഒരു വിമാനത്താവളത്തിന് പല ടെർമിനലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാവൂ.

∙ പല ബാഗേജ് കറൗസലുകളുണ്ടെങ്കിലും അകലം പാലിക്കൽ നടപ്പാക്കാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.

∙ ഭക്ഷണ, റീട്ടെയ്‌ല്‍ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകൾ നിയന്ത്രിതമായേ തുറക്കാവൂ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചായയും കാപ്പിയും പോലുള്ളവയും ബോക്സുകളിൽ പാർസലായി നൽകുന്ന സ്നാക്കുകളും മാത്രം.

∙ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ബാറുകളിലും റസ്റ്ററന്റുകളിലും മദ്യം വില്‍ക്കാൻ പാടില്ല.

∙ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സർക്കാരുകളുമായി സഹകരിച്ചുവേണം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത്. യാത്രക്കാർക്കും വിമാനത്താവള, വിമാനക്കമ്പനി ജീവനക്കാർക്കുമായി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനവും സ്വകാര്യ ടാക്സികളും ഉറപ്പാക്കണം.

∙ വിമാന സർവീസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഡിജിസിഎയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്ത് അനുമതി നേടണം. ഏതു സമയത്ത് വിമാനത്തിന് ഇറങ്ങാമെന്നും തിരിച്ചു പറക്കാമെന്നുമുള്ള ‘എയർപോർട്ട് സ്ലോട്ട്’ എഎഐ ആയിരിക്കും നൽകുക.

∙ 1–1.5 മീറ്റർ അകലത്തിലായിരിക്കണം യാത്രക്കാരെ ഇരുത്തേണ്ടത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉടനീളം ഈ അകലം രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കണം.

∙ ശുചിമുറികൾ, എക്സ്റേ മെഷീനുകൾ. കൺവേയർ ബെൽറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കടുത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജീവനക്കാരുണ്ടായിരിക്കണം. അകലം പാലിക്കൽ കർശനമായി പാലിക്കണം.

∙ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറുകൾ കൂടുതൽ സ്ഥാപിക്കണം.

∙ അറൈവൽ, ഡിപാർച്ചർ മേഖലകളിൽ പ്രാഥമിക മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക ഐസലേഷൻ മേഖലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ലക്ഷണങ്ങൾ കാട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നവരെത്തിയാൽ വിമാനത്താവളം മുഴുവൻ അണുനശീകരണം നടത്തണം. ഇതിനു പ്രഫഷനലുകളുടെ സഹായം തേടണം.



കോവിഡ് ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽനിന്നുവരുന്ന വിമാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കായി പ്രത്യേക പാർക്കിങ് സ്റ്റാൻഡുകളും ബാഗേജ് ബെൽറ്റുകളും വേണമെന്നും എഎഐ നിർദേശം നൽകി. അകലം പാലിക്കൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ശേഷി വിമാനത്താവളത്തിനുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എഎഐയ്ക്ക് ലഭിച്ചശേഷം എയർലൈനുകൾക്ക് സ്ലോട്ടുകൾ നൽകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.

അതേസമയം, ഡൽഹി വിമാനത്താവളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജിഎംആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിയാലും മുംബൈ വിമാനത്താവളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ജിവികെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മിയാലും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാർ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 1.5 മീറ്റർ അകലമിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും ടെർമിനലുകളിൽ താൽക്കാലിക ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Single terminals to fewer number of food outlets: AAI issues guidelines to airports on managing post-lockdown operations