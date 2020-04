ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞോളാം; തിരികെപ്പോകാൻ മനസ്സില്ലാതെ യുഎസ് പൗരന്മാർ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ യുഎസിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ 10 ലക്ഷം കടന്നതിനു പിന്നാലെ അങ്ങോട്ടു പോകാനിരുന്ന പൗരന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ തുടരാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡപ്യൂട്ടി അസി. സെക്രട്ടറി ഇയാൻ ബ്രൗണ്‍ലിയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഐഎഎൻഎസ് ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തിരികെ യുഎസിലേക്കു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പലരും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ കഴിയാനാണ് താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നതെന്നും ബ്രൗൺലി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നാട്ടിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വിമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ പലരും തയാറായിട്ടില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് 10 ലക്ഷം പേർക്കാണ് യുഎസിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 58,348 മരണവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 31,368 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1008 പേർ മരിച്ചു.

‘രണ്ടാഴ്ച മുൻപു വരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾത്തന്നെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്താൻ പലരും തയാറായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാഹചര്യം മാറി. പലതവണ വിളിച്ച് വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 4000 പൗരന്മാരെയാണ് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച യുഎസിൽ തിരികെ എത്തിച്ചത്. ഇനിയും 6000 പേർ കൂടി എയർലിഫ്റ്റിന് കാത്തിരിപ്പുണ്ട്’ – ബ്രൗൺലി വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: As US Covid-19 cases hit 1M, many Americans opt to stay on in India