സിഐഎ നൽകിയത് 12 കൊറോണ മുന്നറിയിപ്പ്; അവഗണിച്ച്, അദ്ഭുതം കാത്ത് ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് ചാരസംഘടനയായ സിഐഎ 12 മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇതു യുഎസിനെ ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രംപ് ഇവയെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മഹാമാരി യുഎസിനെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതു വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് വിവിധ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് യുഎസ് മാധ്യമമായ വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ജനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലുമാണ് ട്രംപിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. പ്രസിഡന്റിന് ദിവസവും നൽകുന്ന സ്ഥിതിവിവര സെഷനിലാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നതെന്നും അവ ട്രംപ് അവഗണിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെയും ആഗോളതലത്തിലെയും വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചും ദിവസവും പ്രസിഡന്റിനെ അറിയിക്കുന്ന സെഷനാണിത് – പ്രസിഡന്റ്സ് ഡെയ്‌ലി ബ്രീഫ് (പിഡിബി).

വൈറസ് ലോകവ്യാപകമായി പടരുന്നുവെന്നും ചൈന വിവരങ്ങൾ മറയ്ക്കുകയാണെന്നും പകർച്ചവ്യാധിയായി മാറി മരണസംഖ്യ ഉയർത്തുമെന്നും ആഴ്ചകളോളം പിഡിബിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. രാഷ്ട്രീയമായും സാമ്പത്തികമായും വരുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയൊക്കെ ട്രംപ് അവഗണിച്ചു. ജനുവരി അവസാനത്തോടെയാണ് വിഷയത്തിൽ ആദ്യ നിർണായക നടപടിയെടുക്കാൻ ട്രംപ് തയാറായത്. യുഎസിനും ചൈനയ്ക്കുമിടിയിലെ യാത്ര നിരോധിച്ച ഉത്തരവ് ആദ്യമിറങ്ങി.

വൈറസിന്റെ ഭീഷണിയെ കുറച്ചുകാണുന്ന തരത്തിലാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ട്രംപ് സംസാരിച്ചത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിൽ വൈറസ് വ്യാപനം കുറയുമെന്നും പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ഫെബ്രുവരി 26ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പിറ്റേന്ന്, ഒരു അദ്ഭുതം പോലെ വൈറസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ ഈ സമയം വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വൈറസിനെ അവഗണിക്കാൻ ട്രംപ് സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ യഥാർഥത്തിൽ രോഗം യുഎസിനെ കാർന്നുതിന്നാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മാർച്ച് 10നും ‘ശാന്തരായിരിക്കൂ, വൈറസ് പെട്ടെന്നു പൊയ്ക്കൊള്ളും’ എന്ന വിശദീകരണമായിരുന്നു ട്രംപിന് നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം കൊറോണ വൈറസിനെ മഹാമാരിയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രഹസ്യാന്വേഷണ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ട്രംപ് അവഗണിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലെന്നും വാഷിങ്ടൻ പോസ്റ്റിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. ജനുവരിയിൽ സെനറ്റിൽ ട്രംപിനുനേരെയുണ്ടായ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളെയും പിന്നീട് ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതിൽ ഇറാന്റെ തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ട്രംപ് ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നതെന്നാണ് വിവരം. രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കൂടാതെ, ആരോഗ്യ രംഗത്തെ മുതിർന്ന വിദഗ്ധരും ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരും വൈറസ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

ഇതു മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ ട്രംപ് ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനു പോകുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, ജനിതകമായി നിർമിച്ചെടുത്ത വൈറസ് ആണിതെന്ന ആരോപണം യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തള്ളിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിൽനിന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്തായതാണോ ഇതെന്ന അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച 10 ലക്ഷം പേർക്കാണ് യുഎസിൽ കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

