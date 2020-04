കൊറോണ: 184 രാജ്യങ്ങൾ നരകദുരിതത്തിൽ; ചൈനയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ട്രംപ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ കൊറോണ വൈറസിനെ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ചൈനയ്ക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. കൊറോണ വൈറസ് 184 രാജ്യങ്ങളെ നരകദുരിതത്തിലേക്കു തള്ളിവിട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ട്രംപ് ചൈനയെ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചൈനയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചൈനയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം തേടുമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

‘കൊറോണ വൈറസ് കാരണം 184 രാജ്യങ്ങളാണ് നരകദുരിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് അചിന്തനീയമാണ്. വൈറസ് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല’– ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വൈറസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മരണങ്ങളും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ നാശവും ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് യുഎസ്, യുകെ, ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അതേസമയം, ഉൽപാദനത്തിനും ധാതുക്കൾക്കുമായി ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നിരവധി അമേരിക്കൻ ജനപ്രതിനിധികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ദേശീയ സുരക്ഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ധാതുക്കളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആഭ്യന്തര വിതരണ ശൃംഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് സെനറ്റർ ടെഡ് ക്രൂസും സഹപ്രവർത്തകരും പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പറിനോടും ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡേവിഡ് ബെർ‌ണാർഡിനോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

നവംബർ പകുതിയോടെ ചൈനയിലെ വുഹാൻ നഗരത്തിൽ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലധികം പേർ മരിക്കുകയും മൂന്നു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനോടകം 59,000ത്തോളം പേർ മരിച്ചു.

